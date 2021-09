Lavori in alta stagione, Pezzullo scrive a Del Deo

Ugo De Rosa | I lavori pubblici in corso a Forio, proprio all’ingresso del paese, stanno arrecando non pochi danni e preoccupazioni ai commercianti. Ed in effetti procedere a dei lavori stradali proprio durante la stagione estiva è una decisione che poteva essere presa solo da amministratori più che disattenti. Oltre ad arrecare danni alle attività della zona che diventano difficili da raggiungere, certamente in questo modo non si offre agli ospiti l’immagine di una località turistica, tutt’al più di una “repubblica delle banane”. E dunque si danneggia ulteriormente l’economia locale.

I titolari di esercizi commerciali della zona interessata si sono rivolti al presidente di Confesercenti Isola d’Ischia Francesco Pezzullo affinché ottenga dal sindaco un incontro urgente e, soprattutto, la sospensione dei lavori.

Questa la nota inviata da Pezzullo a Del Deo e per conoscenza ai consiglieri comunali: «Egregio Signor Sindaco, ho ricevuto richiesta da parte di molti commercianti di Forio e in particolare di via Marina, via Filippo ed Erasmo Di Lustro e Piazza Luca Balsofiore ad altre, ovvero delle zone maggiormente interessate ai lavori pubblici relativi all’ingresso di Forio, di sospensione dei lavori.

I commercianti ed io che scrivo in loro rappresentanza siamo preoccupati che in un momento di ripresa economica necessaria alla sopravvivenza della categoria i lavori vanno ad incidere sull’utilizzo e frequentazione dei luoghi.

Visto che è ancora alta stagione e ci sono ancora turisti iniziare e continuare i lavori mette a rischio le nostre attività e la sicurezza dei turisti e cittadini.

Sono due anni dall’inizio dell’emergenza Covid che lavoriamo 50/60 giorni all’anno e si prevede un inverno lungo e senza lavoro come l’anno scorso.

Siamo preoccupati che questi lavori già prolungati fino a luglio 2021 possano creare disagi ai cittadini ed ai turisti e, di conseguenza, alle nostre attività con costi fissi e incassi incerti.

Chiediamo, pertanto, alla Amministrazione di posticipare i lavori e di programmare diversamente le modalità di esecuzione prevedendo meno giorni di lavori e doppi turni, la presenza di un numero maggiore di operai per una maggiore speditezza degli stessi.

Ci attendiamo un sollecito riscontro e chiediamo un immediato incontro con Lei e la sua Amministrazione».

Del Deo aderirà alla richiesta o deciderà di snobbare le giuste istanze dei commercianti, come avviene ormai sempre più spesso?