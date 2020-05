Lavori Evi, oggi senso unico alternato su via Michele Mazzella

Ugo De Rosa |

Ancora lavori stradali nel territorio del comune d’Ischia, per la “gioia” degli automobilisti.

Nella giornata di oggi l’Evi eseguirà un intervento di somma urgenza in via Michele Mazzella, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via delle Ginestre e l’ingresso delle Scuole Medie “G. Scotti”. Un tratto di strada, evidenzia il comandante della Polizia Locale nell’ordinanza adottata, «particolarmente sensibile in considerazione della importanza del tratto viario interessato, in ordine alla viabilità della zona».

E pertanto ordina: «Dalle ore 8:00 del 22 Maggio 2020 e fino a completamento dei lavori sono adottati i seguenti provvedimenti: E’ istituito senso unico alternato regolato da semafori su Via Michele Mazzella tratto di strada tra incrocio con Via delle Ginestre e l’ingresso delle Scuole Medie “G. Scotti”; E’ fatto divieto di sosta su Via Michele Mazzella tratto di strada tra incrocio con Via delle Ginestre e l’ingresso delle Scuole Medie “G. Scotti” ad eccezione delle aree riservate al servizio pubblico di linea; La ditta dovrà garantire l’accesso ai varchi carrabili esistenti lungo il tratto di strada interessato dai lavori e ad ultimazione dei lavori dovrà liberare la sede stradale da qualsiasi materiale di risulta. I veicoli in sosta saranno rimossi a mezzo carro gru con spese a carico del trasgressore».

L’altra ordinanza riguarda il proseguimento dei lavori di messa in sicurezza della rete stradale comunale, su via Michele Mazzella e via Antonio Sogliuzzo. Dopo la “grattatura”, la posa in opera del tappetino di usura è programmato per la prossima settimana. E pertanto l’ordinanza dispone: «1) I giorni lunedì 25 e martedì 26 maggio 2020 dalle ore 6:00 alle ore 18:00 e comunque fino al termine dei lavori e/o nuova disposizione: a) E’fatto divieto di sosta su Via Antonio Sogliuzzo (tratto di strada compreso tra incrocio con Via L.do Mazzella e Via Pontano); b) è fatto senso unico di marcia sullo stesso tratto di strada di cui al punto 1.a in direzione Ischia Ponte. c) I veicoli provenienti da Ischia Ponte in uscita su Via Seminario dovranno svoltare a destra per raggiungere il centro percorrendo la Via Pontano; d) I veicoli provenienti da Via N Cartaromana dovranno svoltare a destra per raggiungere il centro percorrendo la Via Pontano. I bus di linea seguiranno la Via Ant Sogliuzzo verso Via Pontano secondo il senso unico.

2) I giorni martedì 26 e mercoledì 27 maggio 2020 dalle ore 6:00 alle ore 18:00 e comunque fino al termine dei lavori e/o nuova disposizione: a) E’ fatto divieto di sosta su Via Michele Mazzella (tratto di strada compreso tra incrocio Semafori e incrocio con Via delle Ginestre); b) E’ istituito senso unico di marcia su Via Michele Mazzella a partire dall’incrocio con Via delle Ginestre in direzione Farmacia S. Anna; c) il giorno 27 maggio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 è fatto divieto di transito sul tratto di strada di Via Michele Mazzella compreso tra incrocio con Via Fondo Bosso e altezza area rimessaggio servizio pubblico di linea. Sarà possibile il transito ai veicoli di emergenza. d) I bus di linea provenienti da località Pilastri dovranno percorrere la Via Fondo Bosso per raggiungere il centro.

I veicoli in sosta saranno rimossi a mezzo carro gru con spese a carico del trasgressore».