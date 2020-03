Lavori di pavimentazione della “Piazza Antica Reggia”, modifiche alle corse EAV

EAV informa la Gentile Clientela che il Responsabile del Servizio 6 del Comune di Ischia ha richiesto di transitare per Piazza Antica Reggia preferibilmente con autobus di piccole dimensioni per consentire la stabilizzazione della posa della nuova pavimentazione e, per questo motivo, dalle ore 8.30 del giorno 09/03/2020 e per i successivi sette giorni, i percorsi delle sottoelencate Linee saranno modificati come di seguito specificato:

Le Linee CD, 5 e 6: all’andata, partite dal Capolinea di Piazza Trieste, percorreranno la Variante Esterna del Comune di Ischia e, giunte all’incrocio di via F.Bosso (Farmacia S.Anna) attraverso via M. Mazzella, raggiungeranno Piazza degli Eroi dove effettueranno la inversione di marcia e, sempre attraverso via Michele Mazzella, proseguiranno per i Pilastri e le altre loro destinazioni.

Le Linee CS, 5 e 6: al ritorno, giunte all’incrocio di via F.Bosso (Farmacia S.Anna), attraverso via M. Mazzella, raggiungeranno Piazza degli Eroi dove effettueranno la inversione di marcia e, sempre attraverso via Michele Mazzella e la Variante Esterna raggiungeranno il Capolinea del Porto.