Lavori di Metanizzazione a Buonopane, come cambia il servizio EAV

Si informa la Gentile Clientela che il Comandante della Polizia

Municipale del Comune di Barano d’Ischia, con Ordinanza n. 24 del

23/11/2022, ha vietato il transito veicolare in via Angelo Migliaccio

nelle ore notturne per consentire la effettuazione dei lavori di cui

all’oggetto e, per questo motivo, dal giorno 28/11/2022 e fino al

termine dei lavori, dalle ore 21.00 alle ore 06.00 di tutti i giorni,

eccetto i sabati, le domeniche ed i festivi, i percorsi delle

sottoelencate Linee saranno modificati come di seguito specificato:

La Linea CD: giunta a Barano, devierà per Testaccio – Vatoliere –

Piedimonte – Pilastri – Capolinea del Porto, effettuando il percorso

della Linea CS.

La partenza delle ore 4.20 non sarà effettuata;

La partenza delle ore 5.30 sarà posticipata alle ore 5.40 e sarà

effettuato il regolare percorso; Sarà garantita la partenza da Cava Grado delle ore 5.05.

La Linea CS: giunta al parcheggio di via Gennaro Iacono (Fontana

nei pressi di “Villa Mercede”), effettuerà la inversione di marcia e

raggiungerà il capolinea del Porto effettuando il percorso della

Linea CD.