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Lavori di Metanizzazione a Buonopane, come cambia il servizio EAV

Redazione Web
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Si informa la Gentile Clientela che il Comandante della Polizia
Municipale del Comune di Barano d’Ischia, con Ordinanza n. 24 del
23/11/2022, ha vietato il transito veicolare in via Angelo Migliaccio
nelle ore notturne per consentire la effettuazione dei lavori di cui
all’oggetto e, per questo motivo, dal giorno 28/11/2022 e fino al
termine dei lavori, dalle ore 21.00 alle ore 06.00 di tutti i giorni,
eccetto i sabati, le domeniche ed i festivi, i percorsi delle
sottoelencate Linee saranno modificati come di seguito specificato:

La Linea CD: giunta a Barano, devierà per Testaccio – Vatoliere –
Piedimonte – Pilastri – Capolinea del Porto, effettuando il percorso
della Linea CS.
La partenza delle ore 4.20 non sarà effettuata;
La partenza delle ore 5.30 sarà posticipata alle ore 5.40 e sarà
effettuato il regolare percorso; Sarà garantita la partenza da Cava Grado delle ore 5.05.

La Linea CS: giunta al parcheggio di via Gennaro Iacono (Fontana
nei pressi di “Villa Mercede”), effettuerà la inversione di marcia e
raggiungerà il capolinea del Porto effettuando il percorso della
Linea CD.

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