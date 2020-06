Lavori antiCovid a rischio Covid: così si lavora a Ischia! Tra atti nascosti e assenza di mascherine!

Il comune di Ischia mette a rischio gli operatori della Protezione civile e di altri operai. Oppure il comune di Ischia non controlla che tra chi opera ci sia il rispetto delle norme anticovid. Quella che vediamo, infatti, è una foto pubblicata sul profilo facebook del comune di Ischia. Lavoratori senza DPI, che stanno a stretto contatto e che sono ad evidente rischio covid.

Ma questo è il modo di lavorare del comune di Ischia. Un comune che nasconde gli atti e che continua a tenere nascosto. Leggiamo insieme il post diffuso con la foto gravissima!

“ARENILI LIBERI WORK IN PROGRESS. Dopo l’adozione del Piano di fruizione degli arenili liberi da parte della Giunta municipale, proseguono senza sosta i lavori di riordino ed organizzazione dei tratti di spiaggia non affidati in concessione lungo la costa del Comune di Ischia. In foto: spiaggia libera via Francesco Buonocore via De Rivaz.”

Siamo lieti di apprendere che la giunta abbia adottato il “Piano di fruizione degli arenili liberi” ma saremmo ancora più lieti se il Piano fosse reso pubblico e tutti potrebbero prenderne visione e conoscenza.

Tra l’altro, a questo punto, sorge un’altra domanda spontanea: chi sta eseguendo questi lavori? Gigi Mattera, dirigente del comune di Barano, a quale titolo dirige i lavori sulla spiaggia di Ischia. Perchè i lavori vengono eseguiti dalla Protezione Civile? Quanto costano questi lavori?

E se si infortunano? E se si ammalano di covid, visto che non indossano i DPI? Sono assicurati? Vengono rispettate le norme per la sicurezza sul lavoro? O il comune di Ischia può calpestare oltre alla trasparenza anche le altre norme?