Lavori “anti covid” per le scuole del Comune d’Ischia

In accordo con i Dirigenti Scolastici e secondo le esigenze nate per l’adeguamento dei plessi per la gestione dell’ emergenza Covid 19, dopo vari incontri e sopralluoghi, sono partiti nei giorni scorsi i lavori al primo e al secondo circolo didattico e alla scuola media di Ischia.

Grazie a un finanziamento di 110 mila euro, che il Comune ha ricevuto dal MIUR, si stanno affrontando interventi di demolizione e rifacimento di tramezzature, di installazione di pareti mobili e di riqualificazione delle aree esterne per favorire attività all’ aria aperta.

Sono, inoltre, in corso le procedure per effettuare delle prove di tenuta statica prima dell’inizio dell’anno scolastico grazie a fondi intercettati tramite un finanziamento a costo zero per le casse comunali, di 30 mila euro.

Interventi che garantiranno agli studenti ischitani di frequentare scuole protette da un punto di vista sanitario e statico-strutturale.