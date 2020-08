Lavori anti Covid, Del Deo risparmia con gli incarichi interni. Ischia, invece…

Ugo De Rosa | Anche Del Deo mette in sicurezza le scuole per l’emergenza Covid-19, ma lo fa senza affidare incarichi esterni per il progetto e altri adempimenti. A differenza di Ischia. E anche con più rapidità, essendo tutto “fatto in casa”.

Il finanziamento ricevuto dal Ministero dell’Istruzione per l’adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche ammonta a 90.000 euro. E come evidenzia il dirigente del I Settore arch. Marco Raia in determina, «tale opportunità consente all’Amministrazione Comunale di poter mettere in atto degli interventi coordinati in più istituti scolastici presenti sul territorio, così da poter garantire un più sicuro avvio delle attività didattiche, nel rispetto delle misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19».

Il progetto esecutivo approvato dalla Giunta lo scorso 6 agosto e redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici prevede interventi nei seguenti plessi scolastici: Scuola Elementare L. Balsofiore , Scuola Elementare V. Avallone, Scuola Secondaria di primo grado loc. Panza, Scuola Materna ed Elementare A. Regine.

Il costo dei lavori ammonta a 71.099,53 e quello delle spese tecniche a 1.421,99. Ovviamente l’importo complessivo è di 90.000 euro.

Rup è stato nominato l’arch. Simona Rubino.

Ebbene, ora Raia ha dovuto procedere alla nomina del direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere. Il tutto rapidamente, per poter poi indire il bando di gara per la realizzazione dei lavori.

La scelta è caduta su dipendenti del Comune: il geom. Dario Amoroso, funzionario del I Settore che ha redatto il progetto, e l’ing. Mauro Pizzuti Miragliuolo, funzionario del medesimo Settore. Senza ulteriori indugi ha così provveduto a nominare Amoroso direttore dei lavori e Pizzuti Miragliuolo coordinatore della sicurezza. Le spese, ovvero gli incentivi, rientrano appunto nelle spese tecniche, ma sono comunque limitate.

Trattativa diretta, una passione per Enzo Ferrandino. Anche col covid

Ci risiamo con la trattativa diretta” Il Comune d’Ischia non si smentisce nemmeno quando si tratta di affidare il progetto per i lavori di adeguamento delle scuole alle misure anti Covid-19. I lavori verranno finanziati dal Ministero dell’Istruzione, che ha dettato le linee guida per la riapertura in sicurezza delle scuole e dunque si farà carico di coprire le spese per gli interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche.

Il contributo assegnato al Comune d’Ischia ammonta a 110.000 euro tramite Fondi Strutturali Europei. Finanziamento che comporta una conseguente variazione di bilancio.

A tale scopo l’arch. Consiglia Baldino, responsabile dei lavori pubblici, ha redatto il progetto di fattibilità tecnica dell’importo pari al finanziamento e che per i soli lavori e forniture prevede una spesa di 87.500 euro.

I lavori interesseranno tre istituti scolastici: l’ Istituto Secondario di Primo Grado “Giovanni Scotti”; il Circolo Didattico Statale – Ischia 2; Indirizzo: N. 3 plessi: A.Z.Montemurri – primaria; G.Rodari – infanzia e primaria; O.Buonocore – infanzia e primaria); il Circolo Didattico Statale – Ischia 1; N. 3 plessi: Villa Durante – infanzia; Giovanni Paolo II – infanzia e primaria; Marconi – infanzia e primaria.

Resta da superare lo “Scoglio” della progettazione esecutiva definitiva. Il rup Baldino ha richiesto ai responsabili dei servizi dell’Area tecnica la disponibilità a svolgere tale incarico, ma ha ricevuto come prevedibile solo risposte negative, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei tempi per la realizzazione dei lavori. Le scuole dovrebbero aprire il 14 settembre, ma un po‘ tutte le istituzioni si sono mosse con ritardo.

Sta di fatto che con questa assenza di disponibilità e la comoda scusa dell’importo inferiore a 40.000 euro, è arrivato il via libera alla trattativa diretta. L’importo per tale servizio (che rientra nel quadro economico tra le spese tecniche) è infatti stato calcolato in 9.150,63 euro oltre Iva e Cassa. E così la Baldino ha avviato la trattativa diretta sulla piattaforma Asmecomm con l’arch. Ilaria Salzano di Ischia. L’offerta di 9.000 euro oltre Iva e Cassa è stata ritenuta congrua e si è proceduto all’affidamento.

Sarà invece lo stesso rup Baldino a ricoprire l’incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.