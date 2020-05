Lavori all’ex municipio, c’è anche la variante di assestamento finale

Immancabili lavori imprevisti anche nell’ambito degli interventi di riqualificazione e recupero funzionale dell’ex municipio di Forio voluti da Del Deo e finanziati tramite un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la bellezza di 803.000 euro (solo per il primo lotto). Stavolta la variante viene definita perizia di assestamento finale.

Appalto particolarmente sofferto, alla fine aggiudicato al “Consorzio stabile Marr” di Sant’Antimo per l’importo di 484.755,09 euro oltre oneri di sicurezza e Iva. Direttore dei lavori veniva incaricato l’arch. Giuseppe Trani, direttore operativo l’ing. Domenico Marrazzo e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori l’ing. Claudio D’Ambra.

I lavori erano stati parzialmente consegnati a dicembre 2018 e sono andati avanti non sena una prima perizia di variante approvata ad agosto scorso. Quindi sono proseguiti con l’approvazione, via via, degli atti relativi al primo, secondo, terzo e quarto SAL.

Sta di fatto che, come scrive ora in determina il rup arch. Marco Raia, «Durante il prosieguo dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune variazioni per cause contingenti finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, non prevedibili nella fase progettuale e contemporaneamente è stato possibile limitare alcune lavorazioni». Come a dire: da una parte una maggiore spesa e dall’altra qualche risparmio.

La perizia di variante di assestamento finale trasmessa dal direttore dei lavori e approvata da Raia comporta una ulteriore spesa, rispetto a quella prevista dal progetto appaltato, per un importo globale netto di 23.442,54 euro comprensivo di oneri di sicurezza. Dunque il costo dei lavori, al netto del ribasso originariamente praticato dal “Consorzio Stabile Marr”, ammonta ora a 508 197,63 euro, mentre le economie d’asta si riducono da 65.449,29 a 53 242,97 euro.

Nel contempo Raia ha anche provveduto a liquidare al direttore dei lavori Giuseppe Trani le fatture relative all’onorario per la redazione della prima perizia di variante e di quella di assestamento finale: rispettivamente 4.630,25 e 1.571,55 euro oltre Cassa. Una somma superiore a 6.100 euro che rientra nelle spese tecniche previste dal quadro economico rimodulato.