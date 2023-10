Lavori alla Scuola Media non pagati nel 2013, mazzata per Dionigi: 103.529 la somma da sborsare

Il brutto vizio di non pagare le imprese appaltatrici per lavori eseguiti può costare caro, ed è il caso del Comune di Barano, che dovrà sborsare oltre 100mila euro per un vecchio debito con la “La.Re.Fin.”, che aveva poi ceduto il credito a Spa Banca Sistema, come è ormai “prassi”… L’Ente, difeso dall’avv. Gerardo Mennella, ha impugnato l’atto di precetto, ma ha ottenuto dal giudice unico della Sezione Distaccata di Ischia Ettore Pastore Alinante solo un piccolo “sconto”, del resto già proposto dalla banca. In parole povere, il decreto contro cui era stata presentata opposizione è stato dichiarato parzialmente nullo, ma per il resto è stato confermato.

Nella sentenza si ricostruisce la vicenda che prende le mosse dai lavori eseguiti dall’impresa nel 2013, ovvero dieci anni fa. Il che ha fatto lievitare gli interessi… «Con atto di precetto notificato in data 25/5/2021 – scrive il giudice – spa Banca Sistema ha intimato al Comune di Barano d’Ischia di pagare la complessiva somma di euro 130.081,36 di cui: euro 124.335,50 in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo 119/2020 di questa sezione distaccata a titolo di interessi moratori maturati al 24/5/2021 su due fatture emesse nei confronti dell’ente intimato da srl La.Re.Fin. per avere eseguito nell’anno 2013 lavori di manutenzione straordinaria, opere edili ed impiantistica della Scuola Media Statale A. De Curtis sul territorio di quel Comune, credito poi ceduto alla ricorrente; euro 406,50 per spese liquidate in decreto ingiuntivo; euro 2135 per compensi di avvocato; euro 13,58 per copie esecutive del decreto ingiuntivo; euro 405 per il precetto; euro1110 per la fase esecutiva; euro 547,50 per spese generali; euro 167,90 per Cpa; euro 960,38 per Iva».

L’OPPOSIZIONE DEL COMUNE

Nell’opposizione il Comune chiedeva: «Pregiudizialmente, disporre la sospensione, inaudita altera parte, sussistendo gravissimi motivi, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e della esecuzione (se, nelle more, dovesse avere inizio». Di dichiarare la nullità dell’atto di precetto per alcune irregolarità legate a violazioni della norma. Ancora, «in via subordinata e salvo gravame, senza riconoscimento della avversa pretesa creditoria, dichiarare la inesistenza del diritto della Banca opposta di pretendere dal Comune di Barano d’Ischia il pagamento della somma complessiva di euro 130.081,36 (oltre “ulteriori interessi moratori” su detto importo); in via ancora più subordinata e salvo gravame, sempre senza riconoscimento della avversa pretesa creditoria, dichiarare la inesistenza del diritto della Banca opposta di pretendere dal Comune di Barano d’Ischia il pagamento della somma di euro 27.335,46 (oltre “ulteriori interessi moratori” su detto importo); condannare, infine, Banca Sistema S.p.A. al pagamento di spese e compensi di causa, da distrarsi con ogni accessorio».

Spa Banca Sistema, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente ridotto la pretesa a 99.419,79 euro, «con eliminazione dell’importo contestato pari a euro 24.915,71, oltre ulteriori interessi come liquidati in decreto ingiuntivo». Ma al contempo ha chiesto di rigettare l’istanza di sospensione della esecutorietà del titolo, in assenza dei gravi motivi richiesti dalla legge e di «rigettare l’opposizione proposta siccome infondata in fatto ed in diritto, considerando che il debitore non ha comunque pagato gli importi non contestati».

IRREGOLARITA’ FORMALE

L’esecutività del titolo era già stata sospesa con ordinanza del febbraio 2022, ma ora è arrivata la decisione del giudice. Analizzando una per una le tesi del Comune di Barano. Una serie di questioni “tecniche” che comunque renderanno un po’ più agitati i sonni di Dionigi Gaudioso.

Il primo motivo d’opposizione evidenziava che «il decreto ingiuntivo 119/2020 sia stato notificato senza che il cancelliere apponesse sulla copia da notificare la formula esecutiva e il sigillo di cancelleria, e senza che attestasse la conformità della copia all’originale – e “L’omissione di tali adempimenti integra una irregolarità formale che, determinando incertezza assoluta in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalle norme indicate per la formazione del titolo esecutivo, invalida l’atto di precetto”». La sentenza spiega: «Quella evidenziata dalla parte opponente è una irregolarità formale del titolo esecutivo. Il decreto ingiuntivo in questione venne notificato al Comune di Barano d’Ischia a mezzo PEC in data 1/12/2020». E la norma stabilisce: «Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti».

Il che porta a una conclusione negativa per l’Ente: «Quindi, poiché l’atto d’opposizione in esame è stato notificato nel giugno 2021, ben più di 20 giorni dopo che al Comune di Barano d’Ischia era stato notificato il decreto ingiuntivo, questo motivo d’opposizione è inammissibile perché tardivo, come eccepito dalla parte opposta».

L’ORDINANZA SBAGLIATA

Il secondo motivo si basava su un errore commesso nel redigere una ordinanza del tribunale: «Si deduce che il precetto sia nullo perché non vi sarebbe stato indicato correttamente il provvedimento che ne ha disposto l’esecutorietà: vi si legge infatti che a seguito della opposizione proposta dal Comune di Barano d’Ischia, il Tribunale con provvedimento del 23/4/2021 aveva confermato l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, mentre successivamente tale ordinanza era stata revocata dallo stesso Tribunale con provvedimento del 27/4/2021 perché erroneamente emessa. Con l’ordinanza del 27/4/2021 il Tribunale, “previa revoca dell’ordinanza del 23/4/2021 (erroneamente emessa) …” rigettò “l’istanza di sospensione della esecuzione provvisoria del decreto, già concessa (ed oggi limitata all’importo degli interessi)”».

Una circostanza ritenuta irrilevante, «poiché ciò che conta è che il decreto ingiuntivo venne emesso provvisoriamente esecutivo, e che di ciò si diede atto nel precetto; la menzione della ordinanza del 23/4/2021 era superflua, poiché tale provvedimento si limitava a confermare l’esecutorietà già concessa, quindi il fatto che in realtà fosse stata revocata e che ciò non fosse stato dichiarato nel precetto non inficia in alcun modo il precetto; ciò che invece conta è che anche l’ordinanza del 27/4/2021, che pure revocò quella del precedente giorno 23, comunque confermò l’esecutorietà per la somma poi oggetto di precetto». Conta la sostanza, in parole povere.

CREDITO DA APPALTO

Ancora il Comune di Barano nell’opposizione richiamava la natura del credito: «Si deduce che srl La.Re.Fin. non avesse diritto a percepire interessi decorrenti dalla emissione delle fatture, come liquidati nel decreto ingiuntivo, in quanto il credito dedotto in giudizio non è sorto da una transazione commerciale, bensì da un contratto di appalto pubblico; e per i crediti pecuniari nei confronti delle pubbliche amministrazioni, come il Comune opponente, perché decorrano gli interessi moratori “è sempre necessaria la costituzione in mora, mediante intimazione scritta, che, nel caso di specie, non vi è stata (né vi è prova in atti)!”».

Ma il giudice ha sentenziato: «Come osservato dalla parte opposta, la questione è inammissibile in questa sede, ma può essere posta solo nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato il precetto».

E’ andata meglio all’Ente baranese nell’analisi delle ultime censure: «Con un quarto motivo si deduce che a seguito di pagamenti effettuati successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo, la somma dovuta si sia comunque ridotta ad euro 99.402,82, e su questo la parte opposta concorda, indicando la cifra sostanzialmente identica di euro 99.419,79 – considerata la differenza irrilevante, e la difficoltà di discernere tra le due cifre, ci si atterrà alla minor somma indicata dalla opponente».

Ancora, si sosteneva «che parte opposta “non ha diritto nemmeno al pagamento della somma di euro “1.110,00” per “Fase esecutiva”, considerato che, in base allo scaglione di riferimento per valore dell’atto di precetto notificato, le competenze legali dovute ammontano ad euro 405,00”». E la sentenza conclude: «In effetti, qui si discute di precetto, atto prodromico alla esecuzione forzata, ma che di tale fase non fa parte, per cui mentre l’opposta ha diritto a vedersi corrisposto il compenso per la voce indicata, e cioè per il precetto – ma non per la fase esecutiva, non ancora iniziata quando il precetto è stato notificato». Le attività legate all’esecuzione possono essere remunerate solo se e quando sarà avviata la procedura esecutiva.

RIDOTTI IVA E CPA

Il giudice Pastore Alinante non è d’accordo invece sulla tesi «che nel precetto siano richiesti gli “ulteriori interessi moratori” su una somma comprensiva delle competenze legali e degli accessori di legge; non è così: nel chiedere gli “ulteriori interessi moratori”, la parte opposta si riferiva agli interessi maturati, dopo la notifica del precetto, calcolati secondo gli stessi criteri con i quali erano stati chiesti precedentemente: ossia come interessi sulle fatture, e non su competenze legali ed accessori di legge».

Ha concesso invece lo “sconto” anche su Iva e Cpa, legati alla entità della somma che il Comune dovrà effettivamente pagare: «Infine, è corretta l’ultima deduzione contenuta nell’ultimo motivo d’opposizione: Iva e Cpa vanno ricalcolate in considerazione della minor somma liquidata a titolo di spese legali (perché vanno detratti gli euro1110 richiesti per la fase esecutiva». La sentenza ha quindi proceduto al ricalcolo dell’esborso: «La somma validamente precettata va ridotta ad euro (99.402,82 + 406,50 + 2135 + 13,58 + 405 + 0 + 381 + 116,84 + 668,32 = ) 103.529,06, oltre ulteriori interessi moratori, imposta di registro e spese successive occorrende».

Richiamando la giurisprudenza in materia: «L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito». Il Comune pagherà di meno, ma dovrà comunque pagare per quei lavori eseguiti nel 2013 alla Scuola Media: appunto 103.529,06 euro. E ovviamente è stato condannato anche al rimborso delle spese di giudizio, calcolate in oltre 7500 euro. Una bella batosta per le casse comunali. Ma dopo dieci anni i nodi sono venuti al pettine…