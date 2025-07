Lavori alla scogliera dell’eliporto, ordinanza del Circomare: attività previste dal 28 luglio al 14 agosto

A Casamicciola via agli interventi di ripristino e messa in sicurezza. I lavori saranno eseguiti con l’ausilio di quattro moto-pontoni



Sono partiti a Casamicciola i lavori di messa in sicurezza del muro sottostante l’eliporto, che mostra allarmanti segni di cedimento e in primis si interviene per il ripristino della scogliera di protezione, il cui deterioramento ha esposto la struttura all’azione delle mareggiate. Tanto che il sindaco Giosi Ferrandino ne aveva ordinato la chiusura in caso di condizioni meteo marine avverse.

La Regione Campania ha garantito il contributo di 200.000 euro per i lavori di somma urgenza e per consentire le operazioni, la cui durata è prevista dal 28 luglio al 14 agosto, il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Ischia T.V. (CP) Antonio Magi ha adottato apposita ordinanza.

La stessa impresa ha trasmesso la relazione di compatibilità e innocuità ambientale del materiale inerte da impiegare per la riconfigurazione della scogliera e la ditta “Geoconsultlab” il rapporto relativo alle analisi di laboratorio effettuate in relazione alla provenienza ed alla tipologia dei blocchi calcarei previsti per il ripristino della scogliera. L’Amp “Regno di Nettuno” ha dato il nulla osta.

I lavori saranno eseguiti con l’ausilio di quattro moto-pontoni.

Pertanto il comandante Magi ordina che lo specchio acque interessato, nel periodo indicato, «è interdetto: alla navigazione; all’ormeggio; alla sosta di tutte le unità in genere; a qualunque altra attività subacquea e/o di superficie non inerente i lavori in argomento, da chiunque e comunque effettuata.

Le unità in transito dovranno comunque tenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 100 (cento) metri dalle unità navali utilizzate nell’esecuzione dei lavori in argomento, che mostrerà – ove previsto – i segnalamenti prescritti dalla COLREG, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall’arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento».

Inoltre «Durante l’effettuazione dei lavori, le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo direttamente interessato dalle suddette operazioni, fermo restando l’interdizione ed i divieti di cui all’art. 1 della presente, dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi alla massima distanza di sicurezza possibile dai mezzi navali e dal personale impegnato nelle operazioni in argomento, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall’arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento. Le operazioni dovranno essere svolte secondo tempi e modalità tali da non interferire con il quadro accosti delle corse di servizio pubblico, residuali e merci pericolose, inerenti il porto di Casamicciola Terme».