c.s | Si porta a conoscenza della cittadinanza foriana e dell’isola che la Baia di Sorgeto resterà interdetta alla pubblica fruizione fino tutta la giornata di sabato 10 giugno, a causa di lavori indifferibili. Le opere da eseguirsi con urgenza e celerità hanno rappresentato una priorità dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stani Verde sin dal suo insediamento sia per garantire sicurezza e stabilità dell’area sia per non compromettere l’accesso alla Baia in piena stagione turistica.