Lavori al “Ponte”, arriva la rivoluzione circolari. Cambia il servizio EAV in occasione del novembre nero della viabilità

Ugo De Rosa | Metanizzazione e limitazione arrivano in questo strano novembre e cambiano, per fortuna, una vecchia impostazione, sbagliata, del nostro trasporto su gomma.

Un errore storico che ci portiamo avanti e che, purtroppo, ha prodotto non pochi problemi. Ma, meglio tardi che mai e diciamocelo: finalmente.

In breve, senza guardare troppo i tecnicismi che affronteremo tra poco, i bus piccoli salgono per Buonopane, Fontana, Serrara, Ciglio, Panza e quelli grandi, invece, circolano per Ischia, Casamicicola, Forio.

Una rivoluzione che da tempo abbiamo invocato e che, finalmente, vediamo la prima parte realizzata.

Certo, il sogno si completerebbe con la creazione di una moderna stazione di servizio a Cava Grado e con una moderna area di interscambio a Fondo Bosso così da dimenticare, per sempre, il capolinea a Piazza Trieste e Trento e considerare quella zona del porto di Ischia come “centro” e non come periferia. Ma per questo c’è tempo…

Lo avevamo annunciato giorni fa, come capita spesso e, ora siamo ai fatti. In questo autunno con la Città Metropolitana più attiva rispetto al coma vigile degli anni passati (e privati della invadente propaganda del dipendente comunale di Forio che ora si può occupare delle fotocopie da portare ad Enzo Rando) registriamo qualche piccolo passo avanti con la nuova segnaletica, sia verticale sia orizzontale, rendono le nostre strade più sicure.

Ma veniamo alla rivoluzione EAV che, speriamo, resti stabile e non più soggetta a ripensamenti.

Nella nota diffusa circa la “EX SS n.270 Isola Verde (Via Corrado Buono) nel Comune di Barano d’Ischia (NA), divieto di transito ai veicoli di peso a pieno carico maggiore di 8,5 t in corrispondenza del Ponte Buonopane e Lavori di metanizzazione” si legge “che la Città Metropolitana di Napoli – Area Strade, con la Determinazione Dirigenziale n. 7994 del 05.11.2021, ha vietato il transito ai veicoli di peso complessivo a pieno carico maggiore di 8,5 t sul Ponte di Buonopane e, per questo motivo, da oggi 11 novembre 2021 e fino a nuova comunicazione, dalle ore 6.30 alle ore 21.00, saranno apportate delle modifiche ai percorsi delle linee come di seguito specificato”.

COME CAMBIANO LE CIRCOLARI

La Linea CD: sarà effettuata con autobus compatibili con la limitazione di peso imposta dalla Determinazione Dirigenziale ed effettuerà il percorso: Ischia Porto –Barano – Buonopane – Fontana – Serrara – Panza – Cava Grado dove ripartirà come Linea CS ed effettuerà il percorso Cava Grado – Panza – Serrara – Fontana –Buonopane – Barano – Ischia Porto.

La Linea CS: effettuerà il percorso: Ischia Porto – Casamicciola T.- Lacco Ameno – Forio – Panza – Cava Grado dove ripartirà come Linea CD ed effettuerà il percorso Cava Grado – Panza – Forio – Lacco Ameno – Casamicciola T. – Ischia Porto.

In pratica: bus piccoli da Ischia a Cava Grado via Serrara Fontana, bus grandi da Ischia a Cavagrado via Forio. Co La nota, che riguarda i lavori attuali, specifica che “tali modifiche saranno apportate anche nelle notti dei giorni di sabato, domenica e festivi.”

LAVORI METANIZZAZIONE

Si ribadisce che nei giorni di chiusura al traffico veicolare di Via Corrado Buono per i lavori di metanizzazione, dalle ore 21.00 alle ore 06.30, eccetto, quindi, nellenotti di sabato, domenica e festivi, i percorsi delle sotto elencate Linee saranno modificati come di seguito specificato:

La Linea CD: giunta a Barano devierà per Testaccio – Vatoliere – Piedimonte – Pilastri – Capolinea del Porto, effettuando il percorso della Linea CS.

La Linea CS: giunta al parcheggio di via Angelo Migliaccio (prima del “Fabbro Satta”, di fronte al civico n.51 di Buonopane), effettuerà la inversione di marcia e raggiungerà il capolinea del Porto effettuando il percorso della Linea CD.

La Linea 5: all’andata transiterà per il bivio di Barano ed al ritorno dai Maronti transiterà esclusivamente per il Vatoliere. Tutte le altre Linee effettueranno i loro regolari percorsi.