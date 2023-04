Lavori a Via Iasolino, le zone senza acqua ad Ischia

COMUNE DI ISCHIA, PER QUASI 24 ORE MOLTE ZONE SENZ’ACQUA

A partire dalle 21.00 di lunedì 17 aprile 2023, e fino alle ore 20.00 di martedì 18 aprile, per consentire lavori propedeutici all’intervento di sostituzione di condotte idriche in via Iasolino ad Ischia, le zone servite dal serbatoio regionale di via Nuova dei Conti resteranno senza erogazione idrica.

Ad entrare in sofferenza saranno le seguenti zone:

– Via Delle Terme e traverse

– Parte bassa di via Morgioni e traverse

– via A. De Luca

– Piazza Degli Eroi

– via E. Cortese, lato sinistro scendendo

– via Casciaro

– via V. Gemito

– via G. Gigante

– via Quercia (parte bassa salendo fino alla Casa Cantoniera)

– via Iasolino

– via S. Alessandro

– località Pagoda

– via Delle Fornaci

– via Porto

– via Roma

– via F. Buonocore

– via Bighelli

– via De Rivaz e traverse

– via V. Marone

– via Regina Elena

– via Battistessa

– via Enea

– c.so Vittoria Colonna (fino alla banca Intesa S. Paolo)