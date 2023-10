Lavori a Via Iasolino, come cambiano le linee EAV e le corse scolastiche

Si informa la Gentile Clientela che, a seguito dell’Ordinanza n. 186 del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Ischia, emessa per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di via Iasolino, dalle ore 09:00 del 03/10/2023 alle ore 24:00 del 14/10/2023 e, comunque, fino al completamento dei lavori ed alla successiva riapertura della strada, i percorsi delle sottoelencate Linee saranno modificati come di seguito specificato:

Le Linee CD, 5 e 6: Piazza Trieste – Variante Esterna – via M. Mazzella, giunte a Piazza degli Eroi effettueranno la inversione di marcia e, sempre attraverso via M. Mazzella, proseguiranno per i Pilastri e le altre loro destinazioni.

Le Linee CS, 5 e 6: al ritorno, giunte a Piazza degli Eroi effettueranno la inversione di marcia e, attraverso via M. Mazzella e la Variante Esterna, raggiungeranno il Capolinea del Porto.

La Linea 7: Effettuerà il Capolinea all’interno dello stallo della fermata davanti al giornalaio nei pressi dell’Albergo “Re Ferdinando” in via Alfredo de Luca, effettuando il percorso dalla suddetta fermata a Ischia Ponte (Via Pontano) e ritorno.

La Linea 8: Piazza Trieste – Variante Esterna – Via M. Mazzella – Piazza degli Eroi – Via M. Mazzella – Pilastri – S.Antuono – Campagnano – S.Antuono – S.Michele – Cimitero – S. Michele – Via Montetignuso – Via L. Mazzella – Via Foschini – Piazza degli Eroi – Via M. Mazzella – Variante Esterna – Capolinea del Porto

La Linea C12: Effettuerà il Capolinea all’interno dello stallo della fermata davanti al giornalaio nei pressi dell’Albergo “Re Ferdinando” in via Alfredo de Luca, effettuando il percorso: Re Ferdinando –P.zza degli Eroi – Cartaromana – Campagnano – Pilastri – Farmacia S.Anna – Via M. Mazzella –Piazza degli Eroi – “Re Ferdinando”.

La Linea C13: Piazza degli Eroi – Via A.de Luca – Via Delle Terme – Via M. Mazzella – Pilastri – S.Antuono – Campagnano – S.Antuono – S.Michele – Cimitero – Cartaromana – Via Nuova Cartaromana – Piazza degli Eroi.

La Linea 15: Piazza Trieste – Variante Esterna – Palazzetto – Ischia Ponte (Via Pontano) – Palazzetto – S.Antuono – Pilastri – Piazza degli Eroi – Via M. Mazzella – Variante Esterna – Capolinea del Porto – Via Quercia – Capolinea del Porto.

Le “corse scolastiche” provenienti da Casamicciola T., non transiteranno per il capolinea di Ischia Porto ma raggiungeranno via M. Mazzella e Piazza degli Eroi direttamente attraverso la Variante Esterna. (La fermata per chi dovrà raggiungere il Porto oppure il Capolinea di Ischia Porto, sarà quella nei pressi dello “Svincolo Porto”).

Le “corse scolastiche” provenienti da Barano, raggiungeranno Piazza degli Eroi, dove effettueranno la inversione di marcia e, attraverso la variante esterna, raggiungeranno Casamicciola T. senza transitare per il Capolinea del Porto. (La fermata per chi dovrà raggiungere il Porto oppure il Capolinea di Ischia Porto, sarà quella nei pressi dello “Svincolo Porto”).

Tutte le altre Linee effettueranno i loro regolari percorsi.