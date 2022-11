Lavori a via Iasolino, breve guida per sopravvivere al traffico

Da lunedì 14 novembre, e fino a mercoledì 7 dicembre, “rivoluzione” nella circolazione viaria nel centro di Ischia, a causa dei lavori di manutenzione straordinaria programmati dal Comune in via Iasolino nel tratto tra Piazza Antica Reggia e Piazzale Trieste. Divieti di transito e sosta e modifiche ai percorsi dei bus di linea, ovvero un vero rompicapo per automobilisti e centauri e per gli utenti del servizio di trasporto pubblico.

L’ordinanza del comandante della Polizia Locale Chiara Romano e l’avviso dell’Eav possono così servire da guida per districarsi in questo marasma. Con la speranza che i lavori vengano realmente ultimati entro il 7 dicembre, quando già incomberanno le festività natalizie.

L’ordinanza del comandante della Polizia Locale dispone «che dal giorno 14/11/2022 al 7/12/2022 è fatto divieto di circolazione e transito in Via lasolino, tratto compreso tra Piazza Antica Reggia e Piazzale Trieste per lavori di manutenzione straordinaria; Sono sospese tutte le deroghe al transito».

A sua volta l’Eav ha diramato l’avviso all’utenza indicando i percorsi alternativi della quasi totalità delle linee, considerato che il tratto oggetto dei lavori “isola” dal centro di Ischia il capolinea di Piazzale Trieste: «Si informa la Gentile Clientela che, a seguito dell’Ordinanza n. 197 del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Ischia emessa per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di via Iasolino, dal 14/11/2022 al 07/12/2022 e comunque fino al completamento dei lavori, i percorsi delle sottoelencate Linee saranno modificati come di seguito specificato: Le Linee CD, 5 e 6: Piazza Trieste – Variante Esterna – via M. Mazzella, giunte a Piazza degli Eroi effettueranno la inversione di marcia e, sempre attraverso via M. Mazzella, proseguiranno per i Pilastri e le altre loro destinazioni. Le Linee CS, 5 e 6: al ritorno, giunte a Piazza degli Eroi effettueranno la inversione di marcia e, attraverso via M. Mazzella e la Variante Esterna, raggiungeranno il Capolinea del Porto.

La Linea 7: Effettuerà il Capolinea all’interno dello stallo della fermata davanti al giornalaio nei pressi dell’Albergo “Re Ferdinando” in via Alfredo de Luca, effettuando il percorso dalla suddetta fermata a Ischia Ponte e ritorno.

La Linea C12: Piazza Trieste – Variante Esterna – via M. Mazzella – Piazza degli Eroi – Cartaromana – Campagnano – Pilastri – Farmacia S.Anna – Via M. Mazzella – Piazza degli Eroi – Via M. Mazzella – Variante Esterna – Ischia Porto.

La Linea C13: Effettuerà il Capolinea all’interno dello stallo della fermata davanti al giornalaio nei pressi dell’Albergo “Re Ferdinando” in via Alfredo de Luca, effettuando il seguente percorso: “Re Ferdinando” – Via Delle Terme – Via M. Mazzella – Pilastri – S.Antuono – Campagnano – S.Antuono – S.Michele – Cimitero – Cartaromana – Via Nuova Cartaromana – Piazza degli Eroi – “Re Ferdinando”.

Le Linee 8 e 15: Non saranno effettuate. Tutte le altre Linee effettueranno i loro regolari percorsi».