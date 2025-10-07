Lavori a impianti idrici e servizi igienici del cimitero di Panza

Il cimitero di Panza sarà oggetto di lavori agli impianti idrici. La responsabile del Settore VIII del Comune di Forio arch. Federica Verde, competente ai cimiteri, nella determina di affidamento evidenzia che «gli impianti idrici ed i servizi igienici presenti nel Cimitero Comunale nella frazione di Panza presentano guasti ricorrenti dovute alla vetustà ed obsolescenza della rete idrica e fognaria, tali da impedire la normale fruizione dei servizi igienico sanitari da parte dell’utenza».

Criticità che «rendono necessario un intervento manutentivo, sia di natura ordinaria che straordinaria, volto a ripristinare le condizioni di sicurezza, igiene e adeguatezza dei servizi igienico sanitari».

Il Comune si è dunque attivato al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività cimiteriali e la fruizione al pubblico del servizio.

Per i lavori di rispristino della rete idrica e dei servizi igienici è stata dapprima contattata per le vie brevi la ditta “Ima di Manzi Mario & Sas” con sede a Casamicciola Terme, che ha trasmesso un preventivo di 3.496,50 euro oltre Iva.

Adottata la determinazione a contrarre che prevedeva un importo totale di 4.265,73 euro oltre Iva, per formalizzare l’incarico l’arch. Verde ha proceduto mediante trattativa diretta sul Mepa. La ditta casamicciolese ha offerto l’importo “netto” di 3.300 euro e il costo complessivo dell’affidamento ammonta dunque a 4.062,60 euro.