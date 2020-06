Lavoratori stagionali, giovedì incontro al Teatro Polifunzionale

I lavoratori stagionali dimenticati da tutte le istituzioni pagano il prezzo più alto della crisi economica legata all’emergenza sanitaria. Finora le manifestazioni di protesta organizzate non hanno sortito alcun effetto, come accaduto anche ad Ischia. E mentre Enzo Ferrandino baratta le loro sorti con gli interessi elettorali elargendo risorse solo ai padroni, numerose famiglie non sanno come potranno andare avanti nei prossimi mesi.

Un disastro istituzionale, in quanto gli stagionali sono una categoria dimenticata da tutti: governo, Regione, Comuni. Ma non ci stanno e continueranno a lottare per i loro diritti.

Per tale motivo l’Associazione Nazionale Lavoratori Stagionali e i Lavoratori Stagionali Uniti Isola d’Ischia intendono stilare una serie di istanze da portare all’attenzione della Regione Campania prima e del governo poi in occasione di due manifestazioni di protesta. E per cercare di risvegliare i sindaci isolani dal loro torpore hanno organizzato un incontro per giovedì prossimo alle ore 18.00 presso il Teatro Poli di Ischia. Ferdinando Caredda, responsabile per la Campania dell’ANLS, ha quindi rivolto un invito ai primi cittadini: «In virtù del tragico momento vissuto dai lavoratori stagionali e delle previsioni che vedono il peggio non ancora realizzatosi, invitiamo i Signori Sindaci dell’Isola d’Ischia, a presenziare all’incontro tra i rappresentanti dei lavoratori, che si terrà presso il “teatro polifunzionale” Ischia, giovedì 18 giugno 2020, alle ore 18.00.

L’appuntamento avrà lo scopo di individuare e formalizzare le istanze che, in occasione della manifestazione indetta dagli Stagionali il 23 giugno prossimo presso la sede della Regione Campania, saranno presentate al Governatore Vincenzo De Luca. Inoltre in data 2 luglio ripresenteremo suddette istanze presso il Governo Nazionale, in occasione della protesta in piazza Montecitorio.

Auspichiamo che i sei primi cittadini possano fornire, TUTTI, il supporto di cui necessita il loro popolo».

Dubitiamo che questo supporto possa arrivare. Più probabile che si assista solo qualche inutile passerella. Ma il confronto sarà sicuramente serrato. Gli stagionali non intendono essere trattati come cittadini di serie C e le loro istanze verranno comunque portate all’attenzione di tutti i rappresentanti delle istituzioni.