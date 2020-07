Lavoratori Stagionali. Del Deo ricevuto dal Ministro del Lavoro

Piazza Montecitorio gremita di manifestanti, uniti da un unico intento: risolvere i problemi acuiti dalla crisi odierna riguardo i lavoratori stagionali.

Tanti lavoratori stagionali da tutta Italia si sono ritrovati a Roma per richiedere, a gran voce, di essere ascoltati. A promuovere le richieste dei territori delle Isole Minori era presente anche il Presindente ANCIM, nonché Sindaco di Forio, Francesco Del Deo.

“In questa crisi – ha dichiarato Del Deo da Montecitorio – non sono coinvolti solo i lavoratori, ma anche gli imprenditori. Durante l’incontro con il Ministro Catalfo abbiamo chiesto al Governo di realizzare passi concreti, come ad esempio adottare provvedimento che possa sostenere economicamente i lavoratori stagionali almeno fino a marzo prossimo. Anche perché, continuare con i bonus, comporta solo una maggiore spesa e non il raggiungimento dell’obiettivo.

Io sono preoccupatissimo per i lavoratori stagionali per il periodo da ottobre alla prossima estate. Lo Stato deve fare qualcosa. Anche noi come Sindaci ci troviamo dinanzi a concittadini in difficoltà. Se lo Stato non emette provvedimenti precisi, la situazione non è più sopportabile.”