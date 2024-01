L’augurio di Rosa Iacono: stop alle guerre e impegno per i più deboli

In occasione del Natale, Rosa Iacono ha indirizzato una lettera aperta alla cittadinanza isolana, ai sindaci dei sei comuni, a tutte le autorità religiose e militari e agli organi d’informazione.

Una lettera in realtà rivolta a Gesù Bambino ma che contiene un messaggio ben preciso e un invito ancora più esplicito a quanti possono spendersi per cercare di alleviare le sofferenze altrui e risolvere i tanti problemi che ci attanagliano. La presidente dell’Associazione Disabili Isola d’Ischia e Croce Rosa Ischia Soccorso infatti scrive: «Caro Gesù Bambino, scrivo questo piccolo pensiero a Te che vedi, ascolti e soffri.

Io, che credo fermamente alla tua venuta, passione e morte per salvare tutti noi e redimerci dai peccati, penso che sei molto arrabbiato per la mancanza di rispetto che ti stiamo portando su questa terra.

Però, dato che Tu sei pieno di Misericordia, solo Tu puoi farci capire di mettere fine a tutte le guerre che portano solo morte, fame e distruzione per tanti innocenti soprattutto mamme, bambini e gente che soffre.

Tu, che hai fatto tanti miracoli, hai guarito gli ammalati, hai resuscitato i morti, ci hai dato la luce della vita e la speranza dell’eternità, alla fine sei stato messo in croce e hai chiesto a tuo Padre di perdonarci.

E’ molto duro perdonare, ma Tu ci ami così tanto che, chiunque si rivolge a Te riceve il tuo perdono.

Io Ti chiedo perdono e Ti prego di sollevare tutte le persone che soffrono e di assistere i moribondi come hai fatto con il mio Amore inviandomi un segno il giorno dopo del suo funerale che voglio mostrare a tutti in fotografia.

A tutti voglio dire che bisogna ascoltare quando Lui ci parla e ci manda dei messaggi come ha fatto con la mia famiglia.

Durante il mio percorso di vita, più di una volta mi ha parlato ed ho sentito la sua voce.

Infine, rivolgendomi a tutte le persone che occupano un posto di responsabilità e di potere, le prego di ascoltare la voce di Gesù e di cercare, quanto più possibile, di risolvere i tanti problemi che attanagliano la nostra comunità isolana a partire dalla Sanità, dai Servizi Sociali, dall’Assistenza in particolar modo per i disabili, gli anziani, i bisognosi e i sofferenti tutti.

Un Sereno Natale ed un Anno Nuovo pieno di salute e prosperità a tutti».