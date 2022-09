L’attacco di Dino D’Abundo: «Telecamere intelligenti? Per Del Deo non servono»

Ugo De Rosa | Anche il Comune di Serrara Fontana si è attivato per installare un sistema di videosorveglianza e, di recente, per incrementarlo con la installazione di telecamere intelligenti che consento il riconoscimento facciale sul porto di Sant’Angelo. Un sistema di sicurezza che, in questa estate tristemente costellata da troppi episodi di violenza e teppismo si dimostra essenziale per individuare i responsabili di certe azioni criminose, come dimostra il caso del comune d’Ischia. Ed invece a Forio, dove pure si registrano gravi problemi di ordine e sicurezza pubblica che allarmano la cittadinanza, l’Amministrazione Del Deo resta inerte. Con tutti i soldi che si sperperano in progetti inutili e anche dannosi, non si poteva spendere una somma per dotarsi di telecamere tecnologicamente avanzate, in maniera tale da garantire la sicurezza di residenti ed ospiti? Ma è proprio vero che la qualità di un paese la fanno gli amministratori. E a Forio questa è la situazione…

Sulla problematica, per sollecitare Del Deo e i suoi sonnacchiosi collaboratori, è intervenuto il consigliere di opposizione Dino D’Abudno: «In Consiglio comunale feci la richiesta di installare sul pontile di attracco dell’aliscafo una telecamera intelligente, da cui anche le forze dell’ordine riescono a prelevare immagini ed informazioni sulle persone che vengono a Forio. Una proposta rimasta lettera morta…».

L’esponente della minoranza poi attacca ancora l’Amministrazione, lontana dalle esigenze del territorio e che continua a voler negare una realtà sotto gli occhi di tutti: «Per quanto riguarda Monterone, pure avevo richiesto di installare altre telecamere, perché il rione è abbandonato a se stesso. Ed è ridicolo che il presidente del Consiglio comunale Regine affermi di esserci stato. Se veramente è stato nel rione, non ha capito dove si trovava.

A Monterone, dopo la gang degli extracomunitari, si stanno creando delle piccole minigang che la notte corrono e scorrazzano con i motorini, fanno casino e i residenti non riescono più a riposare. Insomma, dove loro hanno vinto le elezioni, se ne fregano dei problemi e hanno abbandonato il territorio. E questo dal 2013.

Un paese abbandonato anche dalla consigliera Annamaria Miragliuolo. Una giovane che ha dimostrato tutto il suo disinteresse per il paese. Basta guardare l’incrocio di Panza, nel degrado più assoluto con quella discarica a cielo aperto, con i tubi per le pluviali lasciati in “bella” mostra. E poi la maggioranza si lamenta quando noi giriamo i video e li postiamo. Ma i nostri ospiti, i turisti che vengono da dieci anni trovano sempre lo stesso scempio all’incrocio e tutta quell’immondizia…».

D’Abundo chiude questo triste elenco con Sorgeto: «Lì le aiuole sono invase dalla sporcizia e di diserbo neanche a parlarne. Il belvedere che affaccia sulla baia di Sorgeto praticamente non esiste più, perché sommerso dalle erbacce e dai canneti». E questa sarebbe una località turistica?