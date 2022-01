L’attacco dei parrocchiani: “stanchi di subire i capricci del parroco Don Emanuel Monte”

Gaetano Di Meglio | Questa volta l’attacco al prete fashion è diretto e senza mezze parole. Questa volta don Emanuel Monte, sembra, l’abbia combinata grossa.

Dopo il volantino dei giorni scorsi dove i toni era più miti, questa volta la lettera che ci ha inviato Andrea Iacono, presidente del Comitato per i festeggiamenti della Madonna Addolorata, è senza appello.

“stanchi di subire i capricci del parroco Don Emanuel Monte” o, ancora, “Il parroco non la vuole finire con le sue prepotenze” o, ancora, “il reverendo ci ha sempre sbattuto la porta in faccia” sono i passaggi che mettono in evidenza la cifra dello scontro in quel di Forio.

Uno scontro che non dovrebbe esistere e che, invece, viene sostenuto con minacce e strali dal pulpito. Purtroppo, Pascarella continua a stare in silenzio e a non scendere in campo, ma la sua esperienza con parroci difficili è molto ampia.

Qui si tratta di diversità di vedute, di fede sincera, di pratica cattolica e non di Codice penale come era abituato il Vescovo di Pozzuoli.

L’ex parroco di Vitulazio, Pietro Lagnese, sapeva benissimo dei moti foriani e conoscenza bene anche le motivazioni che stavano portando la parrocchia di San Sebastiano verso una fine ingloriosa. Ma nulla ha fatto. E forse no, non lo sappiamo, ma la realtà parla da sola.

Quando dei fedeli arrivano al punto di scrivere: “Sono anni che sopportiamo le sue bacchettate, le sue illazioni, le sue offese, con grande irresponsabilità durante la messa” forse qualcuno si deve pure porre qualche domanda. Forse un po’ di autocritica va fatta. E, invece, da Forio arrivano minacce di querele e punizioni urbi et orbi.

La lettera

Siamo un gruppo di fedeli cresciuti all’ombra del campanile di San Sebastiano a Forio. Siamo pieni di difetti, di miserie, di limiti ma stanchi di subire i capricci del parroco Don Emanuel Monte. E, come noi, sono stanchi tanti altri fedeli, specialmente quelli più semplici, gli anziani e quelli che si limitano ad andare a messa alla domenica, che si stanno sempre più allontanando dalla chiesa. Altro che anonimi tradizionalisti o progressisti. Siamo semplicemente dei cattolici che, fino a ieri, non ci siamo mai preoccupati di queste categorie che, forse, erano più adatte a dividere le fazioni politiche.

Ecco perché mi trovo costretto a scrivere sul giornale. Il parroco non la vuole finire con le sue prepotenze.

L’ennesima minivacanza non deve avergli fatto bene. Respirare l’aria pulita dei Castelli Romani e godere del caldo ristoro del raduno focolarino, non gli è stato sufficiente per ritemprarsi.

Voleva evitare i noiosi impegni parrocchiali, ma gli impegni parrocchiali lo hanno inseguito.

Forse, don Emanuel faceva meglio a non toccare le Quarantore. Magari andare in vacanza lo stesso, trovare un sostituito (come fa ogni volta che ha bisogno di riposo), ma rispettare questa antica pia pratica tanto cara ai foriani.

È tornato don Emanuel, più arrabbiato che mai. Mostra i (pochi) muscoli e gonfia il petto. Ha letto il volantino e gli articoli su Il Dispari e prova a recitare la parte del bullo. Come nella serie tv.

Forio però non è Gomorra e lui non è un boss, ma solo un ministro di Dio che noi, nonostante tutto, vogliamo rispettare ed amare. Purtroppo, egli non ha ancora compreso che le sue minacce, le sue parole il suo augurare il male a chi dissente (è arrivato anche a questo), non impressionano più nessuno

Sin da quando ha messo piede in parrocchia, don Emanuel non ha mai perso occasione (dal pulpito e in ogni altra sede) per bastonare chi non la pensa alla maniera focolarina.

Evidentemente il parroco conosce un solo tipo di amore e di dialogo: quello con chi lo adula. Quello che lo segue e ne condivide i capricci, come quello di cancellare la Santa Messa di Mezzanotte perché “si fa tardi”… e organizzare, informando i fedeli coi soliti mezzi riservati ai pochi e con un post Facebook pubblicato a pochi minuti dall’evento, una adorazione eucaristica alla mezzanotte del Capodanno. Vai a capire perché il cenone di Natale è indigesto, mentre a Capodanno tutto può essere fatto. Non si poteva cambiare menù?

Ogni volta che abbiamo provato a farlo ragionare il reverendo ci ha sempre sbattuto la porta in faccia e ci sono volute le mobilitazioni popolari, con tanto di petizioni al vescovo, per salvaguardare antiche tradizioni come la festa dell’Addolorata.

Sono anni che sopportiamo le sue bacchettate, le sue illazioni, le sue offese, con grande irresponsabilità durante la messa.

Ma con i foriani le sue tecniche non funzionano. Se molti preferiscono cambiare chiesa, noi restiamo e resteremo per difendere quello che vi è stato insegnato.

Perciò, don Emanuel, invece di annunciare sfaceli, provi ad esercitare quella umiltà di cui tanto parla durante le sue memorabili omelie.

Andrea Iacono, presidente del Comitato per i festeggiamenti della Madonna Addolorata”

C’è poco da aggiungere. C’è poco da dire. C’è solo da prendere atto che questa è Forio. Una Forio che non trova pace tra politica e fede.