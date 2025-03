L’Aston Villa vince 3-1 in casa del Bruges

BRUGES (BELGIO) (ITALPRESS) – Due reti negli ultimi minuti per l’che viola il Jan Breydel Stadium e mette un piede ai quarti di finale di: battuto 3-1 unpropositivo ma sprecone al quale adesso servirebbe un miracolo per ribaltare la situazione tra 8 giorni al Villa Park di Birmingham. Entrambe le squadre in campo col 4-2-3-1 per una sfida che si ripete in questa edizione della Champions dopo quella disputata a novembre nel girone unico e vinta 1-0 dai belgi grazie ad un rigore di

L’inizio è di quelli scoppiettanti e l’Aston Villa passa alla prima occasione utile: al 3′, sugli sviluppi di una punizione di Tielemans, torre di Mings per Bailey che fulmina Mignolet. Subito freddato il pubblico di casa e dopo qualche minuto un altro brivido per la difesa del Bruges su un diagonale di Rashford a cui si oppone il portiere. Al 12′ però tutto torna in equilibrio: lancio nello spazio di Jashari per Tzolis, scarico all’accorrente De Cuyper che con il piazzato trova l’angolino basso alla sinistra del portiere. Il gol del pareggio galvanizza la squadra di Hayen e prima dell’intervallo arriva anche la chance per il sorpasso ma Martinez con un riflesso dice di no a Talbi.

Buon approccio del Bruges pure in avvio di ripresa anche se non si vedono grandi occasioni. Due ne arrivano poco prima del 70′, una per parte: per gli ospiti il neoentrato Asensio impegna Mignolet e Cash fallisce la ribattuta sotto porta. Appena un minuto più tardi Tzolis pesca in area Vanaken che incorna perfettamente ma manda di un soffio a lato. Lo stesso Tzolis ha una chance ghiottissima sotto misura però spara altissimo e nel finale arriva la doppia doccia gelata per i padroni di casa. Su un traversone di Asensio, Mechele allunga il piede per anticipare Watkins e di fatto colpisce Mignolet con il fuoco amico insaccando nella sua porta.

Anche sfortunato il Bruges che perde la testa: Tzolis sbaglia un controllo nella sua area di rigore e finisce per atterrare Cash. Per l’arbitro è penalty e Asensio non sbaglia. Gli inglesi pregustano il passaggio del turno, i belgi falliscono anche il possibile 3-2 con Vetlesen e si mangiano le mani.

