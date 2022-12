L’ASSURDO DEL PERICOLO SS270 vir o’ pin quant è bell…

Gaetano Di Meglio | La storia della chiusura e della riapertura della SS270 oltre dividere l’isola in due e a procurare rabbia e insoddisfazione soprattutto per l’indifferenza degli altri sindaci che non decidono di far rispettare divieti e necessità, è una storia che fa ridere. E fa arrabbiare.

Ora che le 12 vittime sono al sicuro, possiamo dirci tutte le verità. Partiamo da un fatto: la dovete smettere di pararvi dalle responsabilità con gli atti scritti. Più vi leggiamo, più ci rendiamo conto che siete dilettanti allo sbaraglio e vi paghiamo anche. Senza umiliarvi troppo e senza mettervi troppo alla berlina, ci limitiamo a portare in evidenza solo quello che avete scritto.

Un’operazione di auto sputtanamento da parte del comune di Casamicciola e arriva fino alla Città Metropolitana e alla struttura del Commissario Legnini.

Partiamo dall’ordinanza numero 38 che ha riaperto la SS270 ieri pomeriggio.

Leggiamo insieme: “Nel corso del sopralluogo eseguito nella parte bassa della frana lungo la SS270, condotto esclusivamente sulla base di valutazioni visive, non sono state rilevate ulteriori significative evoluzioni del fronte di frana, rispetto ai precedenti sopralluoghi, per cui la condizione della scarpata, pur rimanendo critica, appare invariata rispetto alla situazione del 6 dicembre”. Ecco, prendiamo nota della data: 6 dicembre.

“In considerazione di quanto sopra – si legge ancora -, si ritiene che la strada in oggetto possa essere riaperta al traffico veicolare e pedonale, a senso unico alternato semaforizzato, alle medesime condizioni indicate nel verbale del 6 dicembre” e fin qui potrebbe non esserci nulla di strano.

Ma eccoci al clou: “Si rileva, tuttavia, che l’albero di pino posto sulla sommità della scarpata, con parti di radici affioranti, risulta ancora presente in loco e che non sono state poste in essere le azioni provvisionali richiamate nel verbale del 6 dicembre”.

Scusate, ma chi deve togliere questo albero di pino?

L’ordinanza numero 38 l’ha scritta l’ing. Michele Baldino e al sopralluogo del 6 dicembre hanno partecipato il Responsabile Tecnico UTC Ing. Michele Maria Baldino; i Vigili del Fuoco IAE Mauro Bedini e CSE Maurizio Ulisse; il Geol. Dott. Lorenzo Benedetto, Struttura Tecnica Nazionale di P. C.; l’Ing. Salvatore Cicalese e l’Ing, Valerio Grassi, Regione Campania – Direzione Generale per lavori pubblici e Protezione Civile; l’Ing. Ciro Chierchia e l’Arch. Polito Lucia Città Metropolitana di Napoli – Direzione Tecnica Strade.

Ma cosa avevano deciso il 6 dicembre. Leggiamolo: “in particolare gli intervenuti hanno convenuto che la strada in questione può essere “riaperta al traffico veicolare e pedonale, alle stesse condizioni del richiamato Verbale di riunione, prot. 13643 del 02.12.2022, consentendo il traffico veicolare e pedonale, a senso unico alternato semaforizzato. Si precisa inoltre che in caso di allerta meteo e per tutta la durata della stessa (gialla, arancione, rossa), il tratto di strada in oggetto debba essere interdetto alla circolazione veicolare e pedonale, permettendo il solo transito ai mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia. Si ribadisce che la riapertura della strada sarà possibile, una volta cessata l’allerta meteo, solo ed esclusivamente a seguito di un ulteriore sopralluogo che dia esito positivo”.

E questo lo sappiamo, ora veniamo al bello: “Inoltre gli intervenuti hanno altresì rappresentato la necessità di porre in essere, nelle more di interventi definitivi di messa in sicurezza, al fine di ridurre e di poter meglio gestire le attuali condizioni di rischio, le seguenti azioni:

opere di regimentazione delle acque meteoriche e chiusura delle forniture idriche dei due fabbricati situati nella parte sommitale della scarpata di frana, anche al fine di evitare il ruscellamento e l’infiltrazione delle stesse nell’area in frana; FATTO

opere di difesa passiva a protezione della strada mediante l’apposizione di container riempiti con idoneo materiale, lungo tutta l’estensione della frana, posizionati a tergo dell’attuale barriera in new jersey; NON FATTO

posa in opera di teli in materiale sintetico impermeabile a protezione del fronte della scarpata di frana; NON FATTO

monitoraggio strumentale al fine di controllare l’evoluzione del versante interessato dal dissesto e dei fabbricati sovrastanti. NON FATTO

Quanto scommettiamo che verrà la prossima allerta meteo e ci chiederemo ancora perché quel pino è ancora la? Quanto scommettiamo che arriverà la prossima allerta meteo e nulla sarà fatto?