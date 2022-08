L’assurda pretesa di voler vivere altrove

In questi giorni, di totale amarezza e disgusto, viene fuori una illogica voglia di pretendere di vivere in un’altra parte del mondo. E non so quale sia.

Ad un certo punto della nostra narrazione, arriviamo al primo di agosto e iniziamo a fare i conti con il mondo di fuori. Quello che vede Ischia come meta turistica e la sceglie per le sue vacanze.

Italiani, stranieri, giovani, anziani e tutta l’Italia che va in ferie, si ritrovano sulla nostra isola e la vivono come vogliono. Noi, però, in questo stesso periodo dell’anno, vorremmo stare in un’altra parte del mondo.

Ancora oggi sento la cazzata di J Lo a Capri e il cantante neomelodico a Ischia. O di questa venerazione per altri luoghi che non sono paragonabili soprattutto perché non sono diversi da Ischia.

Nessuno nega che ci sono circostanze e coincidenze che fanno la differenza delle destinazioni e dei territorio, però, neanche possiamo stare li a venerare questo e quello.

Ieri, un giovane turista napoletano arrivato ad Ischia – non mao-mao – ha raccontato della sua vacanza a Mykonos. Rissa notturna la prima sera e 15 giorni di ricovero in terra greca.

Così, ce lo diciamo per allargare il dibattito.

Torniamo a noi e ai nostri problemi. In questi giorni si parla di violenza gratuita, di risse, di episodi legati alla felice condizione della notte. Il tutto, poi, lo decliniamo alla qualità del turisti d’agosto e troviamo l’EVA di turno (Adamo scaricò le colpe sulla donna) con quelli che fittano a nero. Facendo di tutta l’erba un fascio e non affrontando il problema.

Il triangolo della movida ischitano resta (da anni) il più pericoloso. Ma sembra che il problema sia dirci ammazzatevi pure, ma in mezzo alla strada per poter dire “è alla Caciassa” e non “è al Valentino” o, ancora “da Papaleo”. A Forio, dove, forse, in piazza si riversa più gente, non si registrano risse. Eppure siamo la stessa isola e rispondiamo alla stessa domanda di mercato rivolta in gran parte allo stesso target. I residenti combattono con rumori molesti, le amministrazioni assumono (quasi) provvedimenti simili e il problema resta irrisolto.

Forio, tra l’altro, ha vissuto solo un anno fa, l’aggressione istituzionale di “musica spenta” ad un suo luogo simbolo con la colpa di essere politicamente esposto (a metà). E, per restare a Forio, cosa accadrà nel prossimo autunno/inverno? Come si attrezzerà il ridicolo water front costato milioni per la versione “al chiuso”? E i residenti resteranno svegli anche d’inverno un paio di giorni a settimana?

In terraferma si picchiano quanto si picchiano tra il Valentino, la Caciassa e Papaleo. In terraferma si ubriacano come quello che accade a Ischia e quello che accade in qualunque parte del mondo. Pretendere di vivere in un altro posto è una pretesa ischitana che non trova nessun collegamento con la realtà.

La colpa buttata sul low-cost alberghiero (che abbonda sulla bocca di chi deve parlare a vuoto) o sulle “luxury” affittanze ai mao-mao non ci serve. Ci servirebbe, invece, una valutazione politica complessiva che riesca a mediare le esigenze e riesca a dare una direzione chiara al paese.

Non viviamo su un’isola isolata. Siamo un posto super collegato con la terraferma, raggiungibile in 20 minuti con 2 o 3 motori fuoribordo da Bacoli. Abbiamo 5 porti turistici e non contiamo più i posti letto (perché non ci va di fare differenze tra alberghiero ed extra alberghiero!) e, ad agosto (in particolare) sbandieriamo la pretesa di risolvere il problema individuandolo in due o tre facili problemi.

Tra poco finirà agosto e ce ne dimenticheremo. Torneremo a litigare per il traffico delle scuole, per i bus che lasciano i ragazzi sulle fermate e ci dimenticheremo che la questione “notte” merita risposte. Perché? Perché poi, il giovedì, il sabato e la domenica si “suona” lo stesso…

Vabbè, questa è la modalità Ischia.