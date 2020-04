L’Assoforense ha deciso che per il penale non sussistono le condizioni

Paolo Mosè | Il direttivo dell’Associazione Forense dell’Isola d’Ischia ha inviato una nota al presidente del tribunale di Napoli Elisabetta Garzo e per conoscenza al giudice coordinatore della sezione distaccata, con la quale si osserva che allo stato non sussistono le condizioni per poter iniziare il 12 maggio a celebrare soprattutto i processi penali. Una sostanziale limitazione anche per quelli civili, alcuni processi possono essere trattati anche telematicamente e questo consente di evitare il contatto troppo ravvicinato tra le varie parti in causa. Una soluzione che deve, però, trovare nell’applicazione informatica la base necessaria per consentire al giudice di avere tutte le conoscenze del contenzioso che le parti hanno posto sul tappeto. Dato che nel civile non sempre si procede all’acquisizione della testimonianza diretta alla presenza del giudice. Nella maggior parte dei casi il confronto si basa soprattutto su prove documentali. Mentre per quanto riguarda le nomine dei consulente tecnici, queste possono avvenire anche con un affidamento dell’incarico anche telematico. Il problema grosso, quindi, è il penale. Ma non è solo quello.

Ci sono altri ostacoli che devono essere superati per garantire la salute di tutti coloro che accedono al palazzo di giustizia di Ischia. Soprattutto è necessaria una sanificazione di tutti gli ambienti per abbattere eventualmente la eventuale presenza di situazioni infettive che si possono appalesare in un luogo pubblico frequentato da molte persone. E bisogna, tra l’altro, rispettare l’ultima direttiva del presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca, che proprio autorizzando alcune aperture parziali di attività economiche, ha stabilito che per tutta la regione è necessario procedere ad un intervento di sanificazione ed in presenza di sistemi di aerazione o di condizionatori è obbligatorio procedere ad una energica manutenzione. Ovverosia una corposa ripulitura delle macchine e dei cunicoli di aspirazione, di sostituzione di tutti i filtri, perché in questi ambienti i virus e i batteri sguazzano, abbondano e trovano l’habitat giusto per proliferare. Non è la prima volta che a causa dei condizionatori d’aria ci sono stati problemi di natura sanitaria e qualcuno si è ammalato. Se non si adottano queste precauzioni, nessuno può riaprire i battenti al pubblico. A garanzia dei cittadini che sono costretti, loro malgrado, ad entrare in un luogo che preferirebbero non frequentare o in quelle attività commerciali per acquistare generi alimentari non di prima necessità (bar, ristoranti, ecc.).

SPAZI ANGUSTI

La scelta di trasmettere questa nota è stata ponderata a lungo dal direttivo, che si è dovuto riunire in più di una occasione e in qualche caso anche due volte al giorno. Per trovare la soluzione più giusta e che serva da garanzia per tutti gli operatori, iniziando soprattutto dagli avvocati. Una scelta anche dettata a causa della conformazione dell’ufficio giudiziario, che non ha quegli spazi utili a garantire un certo di stanziamento tra una persona e l’altra. Stabilito tra 1-1,5 metri, che è lo spazio minimo per evitare una qualsiasi trasmissione del coronavirus. C’è un corridoio che è largo scarso 2 metri e che durante le udienze civili (nei giorni normali e senza emergenza sanitaria) è caoticamente affollato di avvocati, collaboratori e anche delle parti in causa. Una volta le udienze dinanzi al giudice sembravano l’assalto alla diligenza e solo prima della sospensione si era deciso di procedere all’ingresso solo delle parti interessate al singolo processo. Ma tutti gli altri rimanevano comunque all’esterno nel corridoio e il muoversi per raggiungersi altra sponda del tribunale diventava difficoltoso, procedendo a zig-zag e chiedendo insistentemente “permesso”. Questa situazione non potrà per i prossimi mesi ripresentarsi ed ecco perché il consiglio direttivo dell’Assoforense ritiene che si debba disciplinare l’utilizzo del palazzo di giustizia. Procedendo ad un controllo negli accessi. Consentendo solo a chi ha reale necessità di raggiungere le aule dell’udienza ove si svolgono i processi.

LE UDIENZE PENALI

Mentre per il penale il discorso è molto più complesso, perché lo impone il codice nel regolamentare il dibattimento. E’ indispensabile, per raccogliere la prova, ascoltare in contraddittorio i testimoni dell’accusa e della difesa. Dando la possibilità alle parti di confrontarsi apertamente e di consentire all’imputato di essere presente e di poter intervenire ogni qualvolta ne ritiene la necessità per chiarire alcune circostanze che lo interessano direttamente in quanto soggetto sottoposto alla verifica del giudice. In un’aula, come abbiamo detto, dalle dimensioni che rasentano la inagibilità per il poco spazio che intercorre tra lo stesso giudice, gli avvocati, il pubblico ministero, i cancellieri, le parti civili, se presenti. In questo caso bisogna assolutamente rispettare le rigide regole che impongono un di stanziamento tra i vari soggetti presenti di un metro e mezzo per essere sicuri. L’altro nodo da affrontare è se durante il processo si debbano “calzare” le mascherine e parlare con una sorta di “museruola”, che è una sicurezza per evitare la trasmissione eventuale. E rendendo più problematico l’ascolto della stenotipista che ha il compito di tramutare le parole in scritto. E che dire della residua distanza che intercorre tra l’avvocato e il giudice e questi ultimi due con il pubblico ministero? Mentre il cancelliere lavora gomito a gomito, a pochi centimetri di distanza. Seppure si volessero rispettare le distanze, dietro al “bancone” vi è uno spazio esiguo che non consente di allontanarsi troppo, pena cadere nelle braccia della stenotipista da un lato e dall’altro confliggere con il muro divisorio e avvicinarsi al tempo stesso al tavolo del pubblico ministero. Questi dubbi che non sono facilmente superabili, sono stati trasmessi per iscritto al presidente del tribunale e al giudice coordinatore. Il dott. Eugenio Polcari sulla materia della sicurezza sanitaria si è espresso con delle osservazioni che abbiamo pubblicato nel servizio di ieri, ma queste perlopiù legate alla disciplina del processo civile ed alle varie incombenze che per questo sono previste dal relativo codice.

LE CANCELLERIE

Nella nota si fa anche riferimento all’accesso alle cancellerie. E questo è un altro bel problema. La scarsa presenza di personale induce l’avvocatura a trovare delle soluzioni che possano conciliare tra il diritto di ottenere copie di fascicoli o di deposito di atti con la sicurezza sanitaria. E si è pensato che forse una soluzione potrebbe essere trovata nelle prenotazioni, che ogni avvocato sarebbe obbligato a fare per consentire un ingresso disciplinato sia nel penale che nel civile. Per evitare lunghe code all’esterno, come è capitato già prima della sospensione di ogni attività per l’aggravarsi dell’epidemia e poi pandemia. Rendendo difficile dare risposte e ottenere soluzioni con un accavallarsi di attività contemporaneamente legate ad un lavoro di cancelleria quotidiano e di impegni per far fronte alle udienze. Soprattutto nel penale, dove è obbligatoria la presenza del cancelliere.

Però vi sono una decina di avvocati penalisti che non intendono sentire ragioni e hanno una determinata volontà a procedere nelle udienze penali dopo il 12 maggio, salvo diversa determinazione del governo proprio in relazione all’alta affluenza e concentrazione di persone nei tribunali e su ciò che deciderà il presidente del tribunale Elisabetta Garzo. La quale è consapevole di trovarsi di fronte un ufficio giudiziario isolano che è ben tutt’altra cosa rispetto agli ampi spazi presenti al centro direzionale. Dove c’è la possibilità di diluire e obbligare a una distanza di sicurezza per tutti i soggetti interessati a presenziare al dibattimento per quanto attiene il penale e ridurre al minimo la presenza degli avvocati nel civile, ai quali verrebbe consentito di trasmettere tutto ciò telematicamente, entrando direttamente nel fascicolo possedendo una password particolare.

INVITI ALLA PRUDENZA

I penalisti che operano più assiduamente nella sezione distaccata osservano che si possono adottare quelle contromisure per procedere ad un dibattimento sicuro, scaglionando i vari processi con la fissazione dell’orario di inizio. Escludendo da subito quei processi ove si prevede la presenza obbligatoria di numerosi avvocati per il gran numero di imputati, o quando sono previsti gli esami dei testi delle parti. Per tutte le altre situazioni, la celebrazione sarebbe possibile senza intaccare le linee guida del governo per la sicurezza e le preoccupazioni di tanti altri colleghi avvocati. Proprio alcuni di questi ultimi hanno sottolineato che l’utilizzo di uno o più microfoni possa essere un po’ pericoloso. Parlare vicino al microfono a volte facilita l’espulsione di saliva, soprattutto durante una discussione, e questo non darebbe la certezza che chi viene subito dopo possa essere garantito. Ovviamente siamo al limite, ma tutto è incentrato in una situazione che ha scombussolato l’intero pianeta e che provocato centinaia di migliaia di soggetti positivi al coronavirus e altrettante migliaia di persone decedute, anche se per patologie preesistenti. Nessuna categoria è rimasta immune, il virus ha voluto essere estremamente democratico e senza fare distinzioni di età, religione o ricchezza personale.

La nota è stata preparata dopo una difficile riflessione per la complessità della materia da affrontare, molto probabilmente non accontenterà tutti gli avvocati. Ci sarà qualcuno che avrà da ridire e protesterà, evidenzierà una serie di osservazioni anche critiche. Ma la stragrande maggioranza di coloro che sono rappresentati dagli eletti all’Assoforense sono per la prudenza, di lavorare in sicurezza, tant’è vero che uno dei decani dell’avvocatura ischitana, Alberto Barbieri, ha lanciato nella chat un richiamo ai colleghi: «Prima la salute e poi il lavoro. Senza la prima il secondo non scatta e non vale. Attenzione a non prendere decisioni avventate». Altrettanto attento e preciso nel prendere decisioni e nell’affrontare i nuovi processi è il nuovo giudice del penale che è stato definitivamente “battezzato” dal presidente del tribunale, Felice Angelo Pizzi. Il giudice ha già di fatto preso servizio da qualche settimana ed immediatamente si è immerso nel gestire la gran mole dei processi disciplinando oggi i rinvii con decreto. E ritenendo che la stragrande maggioranza debbano essere trattati solo dopo la sospensione feriale, vale a dire da settembre inoltrato in poi.