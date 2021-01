L’assessore Carannante si è dimesso, l’annuncio del sindaco Ambrosino

“Antonio Carannante – annuncia Dino Ambrosino – ha deciso di dimettersi dalla carica di assessore. Si è preso ventiquattr’ore di tempo per riordinare le idee e oggi pomeriggio ha inviato la sua nota al Sindaco e alla Giunta. Una decisione amara, maturata dopo aver condiviso cinque anni e mezzo al lavoro per l’isola.

Questo è stato il momento più difficile del nostro percorso amministrativo, poiché non è coinvolto solo un professionista ma un amico.Lui cede il testimone, e lo fa continuando a credere nel genuino lavoro di squadra che stiamo portando avanti. Sono sicuro che chiarirà la situazione che lo riguarda, e nel frattempo lo ringrazio per la presenza, la dedizione, la generosità che ha dimostrato in questi anni seguendo deleghe importanti.”