L’ASL lascia a piedi OSS e infermieri di Villa Mercede. Da lunedì stop al sevizio taxi

Ida Trofa|L’ASL NA 2 Nord lascia a piedi i suoi infermieri e gli operatori sanitari. Senza navetta infermieri ed OSS di istanza a Villa Mercede. L’allarme giunge direttamente dalle sigle sindacali. CGIL CISL e UIL che mettono in evidenza lo stop al servizio navetta garantito dell’azione benefica di una associazione. Un servizio che terminerà da lunedi quando l’associazione non pagherà più il taxi che per ora quotidianamente accompagna gli operatori sanitari che prestano servizio presso la RSA Villa Mercede.

Il principale focolaio di Covid-19 su Ischia.Il caso nel caso. OSS ed infermieri ASL, operativi al Rizzoli di Lacco Ameno ed alloggiati presso l’hotel Antares da lunedi dovranno arrangiarsi con i bus di linea con tutti gli annessi e connessi legati al potenziale contagio ed ai rischi collegati con l’esplosione ai contatti sociali. Un rischio grave che potrebbe ripercuotersi sulla lotta alla diffusione del virus, oltre che a mettere a rischio la pubblica e privata incolumità dei lavoratori dell’Azienda Sanitaria e dei pazienti dei vari PO ed RSA ove gli stessi operano.

“Fino a domenica sera ci sta il taxi che porta il taxi a Villa Mercede da lunedi poi interrompono tutto.Il taxi viene pagato da una associazione della quale non conosciamo neppure il nome . Da lunedi i lavoratori come faranno ad andare lì su dopo 12 ore passate a lavorare in un luogo ad alto rischio epidemico, dopo aver operato tutti bardati, con presidi pesantissimi che rendono ancor più duro il lavoro. Parlo a a livello infermieristico e OSS, noi siamo distrutti e non tollereremo oltre questo trattamento. Non è pensabile che decine di operatori prendano il bus pubblico per andare e soprattutto tornare. Chiediamo rispetto e tutela e chiediamo che la direzione sanitaria del PO Anna Rizzoli, si attivi”. Così tuonano CGIL CISL UIL, con Gaetano Di Martino portavoce delle tre sigle, chiedendo alla direzione del Dottor Castagliuolo di farsi carico di questa situazione palesemente assurda nei termini e nella sostanza. Quanto paletta dalla mette in mostra le lacune dei feedback comunicativi con i dipendenti che svolgono ruoli particolarmente gravosi

A lanciare richieste d’aiuto, da settimane, sono praticamente tutti gli addetti ai lavori che nonostante il duro compito Sono costretti ad affrontare delle situazioni paradossali.