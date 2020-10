L’ASL e i Vigili del Fuoco ispezionano il mercato “abusivo” di Casamicciola e LO CHIUDONO

Aggiornamento. CASAMICCIOLA, RELAZIONE DELL’ASL: STOP AL MERCATO COMUNALE. Si porta a conoscenza della cittadinanza che in data odierna – a seguito di un sopralluogo congiunto effettuato insieme a carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco nella giornata di lunedì – i competenti uffici dell’ASL Napoli 2 Nord hanno provveduto a segnalare al Comune la necessità di interdire l’area del Pio Monte della Misericordia attualmente adibita a mercato comunale, avendo riscontrato carenze legate alla sicurezza degli ambienti e di natura igienico-sanitaria. Pertanto, il mercato non si svolgerà (già a far data da domani) fino a quando le problematiche segnalate in una apposita relazione non saranno risolte.

Ida Trofa | Come sempre Casamicciola sul mercato comunale fa scuola. Nuovo accesso e nuovo sopralluogo al sito da parte dell’ASL NA 2 Nord e dei Vigili del Fuoco. Un esposto, nel merito delle vicende legate alla vendita su suolo pubblico, ha fatto muovere i primi passi di una nuova inchiesta. Ancora sconosciuti gli esiti del sopralluogo.

Stando alle indiscrezioni trapelate, però, l’area del Pio Monte, che non può e non deve considerasi un mercato, stando agli atti, quanto un sito destinato alla vendita itinerante, non risulta in regola con le autorizzazioni sanitarie richieste.

In più i venditori in servizio sono inseriti in una graduatoria scaduta e inutilizzabile e che deve essere rifatta.

A dirlo non è solo il comandante della locale Polizia Municipale, Giovanni Mattera, ma anche i vari responsabili dell’ufficio tributi e dell’ufficio Commercio, quando era l’ormai pensionato Giuseppe Pisani.

Una condizione illecita che unitamente agli omessi e regolari pagamenti di molti venditori aveva spinto il locale comando vigili a chiudere il sito.

Poi si era aggiunta l’emergenza COVID-19, le minacce a carico del comandante Mattera e, infine, era giunta l’elezione. Morale? I provvedimenti di chiusura dell’area mercatale sono stati sospesi (ci sono le mail certificate tra gli uffici coinvolti) dal funzionario responsabile dell’ufficio Anagrafe, Imma Iacono.

Se non fossimo a Casamicciola Terme, in tempo di elezioni regionali e comunali a Lacco Ameno e con il peso consistente che ha la lobby dei mercatali sul sistema paese, stenteremmo a credervi. Eppure è così.

La vicenda ha ovviamente fatto scattare le denunce e gli esposti. Lo stesso sindaco Giovan Battista Castagna si è visto obbligato , sullo stato della vicenda “Mercato”, a chiarire l’accaduto nel corso di una conferenza di servizi con i funzionari responsabili e l’assessore al ramo. Tutti notiziati con una puntuale relazione a cui hanno fatto seguito scambi epistolari e dossier formali protocollati agli atti del municipio. La vendita proseguirà comunque in totale dispregio delle indicazioni richieste e senza le nuove autorizzazioni igienico sanitarie!