L’ASL chiude le porte alla FIDAS. Raccolte di sangue a rischio

La battaglia della Fidas è lunga! Arriva da lontano e, siamo certi, arriverà lontano. Ancora una volta, però, il nemico più grande da superare è l’ASL e i suoi dipendenti. La dirigente Rossetti non riesce a garantire gli spazi, non trova dipendenti disposti a fare un turno straordinario e lo scaricabarile lo pagano quei malati che, probabilmente, potrebbero avere la vita salva grazie alla donazione!

Uno scaricabile istituzionale, tra dirigenti e dipendenti pubblici, che indigna, come accusa il presidente regionale della FIDAS, Luigi Trani: “Il sangue è risorsa vitale per i malati e per il sistema sanitario, ed il luogo più adatto ad effettuare prelievi è sicuramente una struttura sanitaria. Ora in un periodo per altro di carenza sangue, dove Ischia eccelle per raccolte e qualità del sangue raccolto, ci dicono che non possono garantire il servizio! Io sono indignato come cittadino comune e come presidente regionale Fidas non posso in alcun modo accettare tale risposta!”

Solidarietà “straniera”

A supporto della denuncia di Trani, arriva in supporto anche il vice presidente nazionale Fidas, Rosita Orlandi. “Molto ben detto. Il Volontariato deve fare la sua parte, ma le Istituzioni pure, o sbaglio? E, soprattutto, il senso di responsabilità non deve mai andare in vacanza. Aspettiamo di conoscere la soluzione del problema”. L’eco della protesta si allarga fino a Fidas Matera. Antonio Bronzino non fa mancare il suo sostegno: “Siamo noi che garantiamo al servizio sanitario il buon funzionamento. I culi di pietra dei funzionari preposti all’organizzazione devono solo pensare a mettere a disposizione quanto necessario per la raccolta che generosamente e puntualmente offrono gli ischitani con una buona organizzazione. Coraggio, Luigi, ne hai vinte tante di battaglie e vincerai anche questa!”

Sull’argomento è intervenuto anche il Cudas Ischia con la presidente Gianna Napoleone che ha inviato una nota al Direttore Generale dell’Asl Na2 Nord, Mario Iervolino, e ai direttori ASL Monica Vanni, Maria Rosetti e, per conoscenza al Direttore del Cardarelli, Antonio D’Amore e al dirigente Della Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali, Prof. Claudio Napoli.

La nota del CUDAS

“Egregi Direttori, nel bel mezzo di un’estate che fa registrare, ancora una volta, una gravissima carenza di sangue a Napoli e in tutta la Campania – scrive Napoleone -, tanto da rendere necessari reiterati appelli alla cittadinanza affinché si moltiplichino i donatori, dove i volontari ci sono e non fanno mancare il loro puntuale e costante contributo, nonostante siano in gran numero impegnati con il lavoro proprio in questo periodo, si rischia di dover cancellare le donazioni programmate per la mancata messa a disposizione di spazi adeguati proprio da parte dell’autorità sanitaria! Questa macroscopica incongruenza si sta verificando sull’isola d’Ischia, dove (e purtroppo non è la prima volta negli ultimi mesi) a fronte di un sempre più folto e motivato gruppo di donatori, organizzato dalla Fidas-Advs Ischia, che svolge da decenni una encomiabile opera di sensibilizzazione sui temi della donazione del sangue e di fidelizzazione dei volontari, si è ormai costretti a girovagare ogni settimana in cerca di una soluzione di fortuna, spesso concessa solo all’ultimo momento, per il venir meno della disponibilità dei locali del presidio sanitario “San Giovan Giuseppe”, sito in via Mirabella a Ischia Ponte. Una struttura che per la sua collocazione e per le sue caratteristiche è certamente la più idonea per accogliere le donazioni, come fu anche ritenuto dall’allora dirigenza sanitaria locale, quando si decise di spostare gli appuntamenti periodici della raccolta sangue dall’ospedale “Rizzoli” di Lacco Ameno proprio presso il presidio ischitano. Peraltro, è il luogo che è espressamente indicato come sede delle donazioni nell’anno in corso nella convenzione sottoscritta tra la Fidas isolana e l’Aorn “Cardarelli”.

Boicottate le donazioni

“Ma veniamo a quanto accaduto: il 7 agosto scorso – racconta la presidente del Cudas – si è verificato un ritardo nell’apertura del presidio per la donazione domenicale programmata, disguido non di poco conto, considerato sia che i tempi e gli orari della raccolta dipendono dall’autoemoteca che arriva appositamente da Napoli sia che i donatori spesso debbono poi recarsi al lavoro sia che le condizioni climatiche hanno complicato l’attesa sotto il sole e senza neppure una sedia per far accomodare i convenuti. Alla richiesta Fidas di un’apertura all’orario stabilito nelle domeniche successive, tutte programmate per le donazioni, la dirigente del Distretto 36, Dottoressa Maria Rossetti, nel comunicare che l’unico dipendente resosi disponibile per l’apertura domenicale aveva ritirato quella disponibilità e rilevato che non c’erano altri dipendenti disponibili a svolgere turni straordinari e festivi per la donazione, invitava l’associazione di volontariato “a provvedere da subito di altra sede per la programmazione delle future attività”.

Inaccettabile rimpallo della responsabilità

“Con tutto il rispetto, ci sembra incomprensibile e inaccettabile questo rimpallo della responsabilità di trovare una sede alternativa per le donazioni, e pure con l’invito a farlo “da subito”, sull’associazione di volontariato che svolge con ottimi risultati (1500 sacche all’anno dall’isola) il suo compito di ricerca dei donatori e di programmazione concordata delle raccolte con il “Cardarelli” e le autorità sanitarie locali. Ci pare assurdo che, mentre l’associazione continua a essere sollecitata da Napoli a moltiplicare le date e i donatori per aumentare il numero delle sacche prodotte, sul territorio ci si defili dall’impegno, secondo noi doveroso, di garantire le condizioni più favorevoli e appropriate al sereno e corretto svolgimento di un’attività sanitaria, che non può essere vagante da un posto all’altro dell’isola, come sta avvenendo per non essere costretti a cancellare le date.”

Asl non in grado di garantire il supporto minimo

E che, neppure, può essere svolta in qualunque spazio, come accaduto qualche mese or sono in locali del Polifunzionale comunale assolutamente privi dei minimi requisiti richiesti da un’operazione delicata come la raccolta del sangue. Insomma, non riteniamo che su un tema così importante si possano declinare e ribaltare su privati cittadini, ancorché benemeriti, responsabilità che sono (e non può essere altrimenti) in capo all’organizzazione sanitaria territoriale, tanto più in un contesto insulare come il nostro. Non si è più in grado di garantire il supporto minimo all’attività di donazione del sangue sull’isola d’Ischia? Il Distretto, e dunque l’Asl Na2 Nord, non intendono occuparsi e impegnarsi sul territorio isolano nella raccolta sangue, lasciando così a casa e demotivando centinaia di donatori non occasionali, che periodicamente si prestano ad un atto di grande valore sociale e sanitario, e facendo venir meno il contributo settimanale di sacche alla Banca del sangue del “Cardarelli”?

Ognuno si assuma le proprie responsabilità

“Il Distretto e l’Asl lo mettano per iscritto e lo comunichino al “Cardarelli”, dichiarando ufficialmente che sull’isola d’Ischia non c’è la possibilità di disporre di un punto fisso dedicato alla raccolta sangue. Ognuno si assuma le sue responsabilità e agisca di conseguenza. Naturalmente, noi auspichiamo che, data l’importanza vitale della donazione e dell’apporto volontario e disinteressato di tanti cittadini isolani, si attivi ad horas una interlocuzione utile ed efficace tra tutti i soggetti interessati, per trovare una soluzione condivisa e appropriata. Ci rifiutiamo finanche di immaginare che non si possa identificare un modo per rendere possibile l’utilizzo di spazi sanitari adeguati e – conclude la nota Cudas -l’apertura e chiusura della porta del presidio “San Giovan Giuseppe” la domenica, mentre a Napoli le scorte di sangue sono ancora drammaticamente insufficienti. Confidando nell’impegno e nella buona disposizione di tutti Voi nel venire a capo di questo gravissimo problema, porgiamo distinti saluti.”