Lasegnette primavera

Daniela Scotti | Buona Domenica e tanti cari Auguri a tutte le Mamme ! Spero che oggi sia per tutte noi un giorno speciale e che abbiate preparato un bel dolce, magari proprio quello che vi ho suggerito la settimana scorsa. Se lo avete realizzato mandatemi qualche foto sui miei social , mi farete cosa gradita. Intanto oggi vi propongo la seconda ricetta che vi avevo promesso per una Lasagnetta Primavera buonissima seguendo sempre la stagionalità dei prodotti. Iniziano a crescere le prime zucchine nell’orto? Ecco come utilizzarle al meglio…..pronti per la ricetta

INGREDIENTI E PROCEDIMENTO:

PER LA PASTA FRESCA :

100 gr Farina 00, 50 gr Semola rimacinata a pietra, 2 uova, 1 cucchiaino di Curcuma in polvere, un paio di fettine di Speck tostato e tritato finemente.

Impastare bene tutti gli ingredienti formando un panetto liscio e compatto e far riposare per almeno un’ora coperto.

PER IL RIPIENO ALLE ZUCCHINE:

5/6 zucchine con il fiore tagliate a rondelle sottili, 1 cipollotto fresco,300 gr Ricotta vaccina fresca, 50 gr Pecorino romano grattugiato, 500 ml Besciamella classica, burro e sale q.b., qualche fogliolina di menta fresca, olio di arachide per friggere.

In un padellino far friggere le zucchine e appena rosolate bene aggiungere il cipollotto tritato finemente e far appassire. Scolare dall’olio e aggiustare di sale e aggiungere la menta tritata. In una ciotola unire la ricotta con la besciamella e il pecorino e credo sia inutile altro sale ma regolatevi a piacere.

Stendere la pasta fresca all’uovo in sfoglie sottili a mano con mattarello o con tirapasta. Tagliare a rettangoli e lessare in abbondante acqua salata. Asciugare bene su un canavaccio pulito e poi passare alla stratificazione in tegliette.

Mettere sul fondo della teglia un po’ di besciamella, adagiare una sfoglia di pasta e poi riempire con il composto di ricotta e le zucchine, procedere poi con altra sfoglia di pasta e poi ricotta e zucchine e procedere così per almeno tre strati. Ultimare con una sfoglia di pasta, un po’ di besciamella, qualche tocchetto di burro e un po’ di pecorino.

Infornare a 180 gradi per 25 minuti fino a creare una bella crosticina in superficie. Servire calda e decorata con qualche zucchina e foglioline di meta fresca. Buon Appetito e W Le Mamme !

I Segreti di Daniela:

Per la pasta fresca in alternativa allo speck potrete usare solo del prezzemolo fresco tritato finemente

Per una besciamella meno grassa usate latte parzialmente scremato

Potete sostituire le zucchine con spinaci o broccoli pugliesi

Con la stessa ricetta potete realizzare anche dei cannelloni