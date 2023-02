LASCIATI SOLI! Enrico Buonocore: “Questa Ischia dà molto, ma riceve poco!”

L’Ischia ritrova il successo allo Stadio Mazzella, battuto l’Atletico Calcio al termine di un secondo tempo dilagante della capolista. Mister Enrico Buonocore ha analizzato la prestazione della sua squadra, evidenziando ancora qualche difficoltà contro avversari chiusi e rintanati nella propria metà campo: “Era importante vincere, abbiamo fatto fatica contro squadre che si difendono così. Nel primo tempo non siamo riusciti a sbloccarla, dopo dieci minuti abbiamo avuto due occasioni per segnare e non le abbiamo sfruttate. Le partite sono di meno, c’è un po’ di frenesia. Stiamo cercando di lavorare molto sull’aspetto mentale, i ragazzi devono stare sereni e tranquilli perché le partite dobbiamo giocarle, male che vada, perdi. Almeno la giochiamo come sappiamo e nel pieno delle nostre qualità. Abbiamo fatto una partita normale, abbiamo vinto 3-0 e siamo contenti”.

Il tecnico sottolinea anche l’importanza di calciatori come Cibelli, confermato dal primo minuto dopo la buona prestazione del turno precedente: “Cibelli ha giocato anche domenica scorsa, ha fatto una buona partita. L’ho riconfermato, il ragazzo ha qualità in questo momento dove noi sbagliamo molto. Avere un giocatore che ti dà qualità quando ha la palla, la ferma un attimo e alza la testa, è importante. Non riusciamo ad essere aggressivi come all’inizio del campionato e, dunque, ci vogliono i giocatori di qualità. Cibelli fa parte di questi, si allena bene e quando chiamato in causa, come a Pompei e a Villa Literno, ha sempre fatto il suo. Con l’Atletico ha fatto una partita discreta, può fare di più, ma non giocare da tanti mesi può portare a fare la prima partita bene e la seconda così. Ci sta, mi è piaciuto nel complesso e sono contento di averlo riconfermato. Tutte le volte che l’ho fatto giocare, abbiamo sempre vinto”.

Sull’utilità dell’intera squadra e sui tifosi, Buonocore si esprime così: “È molto importante contare sui giovani, sulla carta sono giocatori che potrebbero giocare tutti. Il livello è abbastanza alto in rosa, quando c’è l’opportunità facciamo rotazioni. Otto o nove giocano sempre, ogni tanto cambiamo. Se Brienza non avesse avuto il problema riscontrato venerdì, sarebbe stato titolare. Questi ragazzi che sono entrati, da Luigi Buono che aveva fatto due campionati da titolare a Di Costanzo, passando per Matarese che ho dovuto mandare in tribuna ma è un giocatore molto forte, hanno fatto bene. Quando siamo tutti, qualcuno a turno deve rimanere fuori. Avevamo un po’ d’ansia e preoccupazione, anche per i tifosi che vengono a sostenerci sempre. Serve una mano, altrimenti non ha senso che vengano al campo. Faccio l’allenatore e dico le cose: non riesco a capire, 17 anni fa era la stessa cosa. Una squadra prima in classifica ha bisogno dell’aiuto della gente, anche nei momenti di difficoltà e non solo quando il primo tempo finisce 3-0. Altrimenti restiamo ancora a cinquant’anni fa. Diamoci un attimo una regolata, altrimenti non abbiamo capito niente”.

Infine, il mister analizza lo straordinario lavoro del club e non si nasconde in vista dello scontro diretto col Casoria: “Il concetto è molto semplice, questa squadra è stata costruita in quindici giorni e non doveva vincere il campionato perché non siamo partiti con quest’aspettativa, ma per fare un buon campionato. La squadra sta facendo qualcosa di straordinario, tra quello che stiamo facendo e quello che stiamo avendo è molto poco. Una squadra prima in classifica che fa 400/500 persone a Ischia non l’ho mai vista. Al di là di questa cosa qui, il gruppo ha bisogno di stare sereno e tranquillo, di non pensare e cercare di essere sbarazzino, com’era un mese e mezzo fa. Sono tanti ragazzi d’Ischia e hanno voglia di vincere, questa cosa può anche frenarli come in questo momento.

Credo che si debba essere un corpo unico per cercare di riuscire ad arrivare in fondo. Arrivare primi in questo girone, difficilissimo perché ci sono squadre sulla carta che spendono il doppio dell’Ischia e che hanno elementi che giocavano in categorie superiori, significa aver lavorato benissimo. Alcune cose non mi piacciono, vedo sempre le stesse cose. La squadra va aiutata perché in novanta minuti non ha subito niente. Poi si sbaglia perché gli avversari si difendono tutti dietro e rinviano in fallo laterale, è sempre un continuo. In questo momento non siamo brillantissimi, ma che si vuole dire a questi ragazzi? Oggi hanno fatto tre gol, già nel primo tempo avremmo meritato di segnare almeno due reti. L’Ischia a Casoria potrà sfruttare gli spazi, potrebbero presentarsi queste situazioni. Come concetto, però, cercheremo di fare la partita. Se il Casoria è bravo e ci mette nella metà campo nostra, dovremo sfruttare le situazioni che si creeranno in ripartenza. Credo che sarà una partita molto bella contro una squadra che gioca molto bene. Andremo a giocarci la partita senza nessun tipo di problemi, anche con una classifica diversa. Ho sempre il mio pensiero e martedì in spogliatoio non dirò qualcosa di diverso, altrimenti non sarei più credibile”.