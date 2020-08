Lascia parlare il vento, martedì 25 la presentazione del libro di Lorenzo Di Las Plassas

Dopo il successo della presentazione del libro su Baldassarre Cossa del giornalista Mario Prignano, la Biblioteca Comunale Antoniana propone un altro appuntamento. Ospite al vecchio carcere del Punta Molino il prossimo martedì 25 agosto alle ore 19, il giornalista di Rai News24 Lorenzo Di Las Plassas con il suo primo romanzo “Lascia Parlare il vento” edito da Baldini&Castoldi.

Un giovane ingegnere che, per andare alla ricerca della madre, abbraccia la via del terrorismo e parte per la Siria dell’ISIS.

Un artista deluso che sceglie la Sardegna per realizzare una Grande Opera con la quale intende vendicarsi sul sistema dell’arte contemporanea.

Un tredicenne che, all’improvviso e misteriosamente, si rifiuta di comunicare con i propri genitori.

Un anziano venuto da lontano che sembra in grado di muovere i venti.

Cosa lega queste persone così apparentemente diverse, che vivono in una Sardegna millenaria e ancestrale lontana dai luoghi del turismo?

A dialogare con l’autore l’architetto Antonio Nardelli e la Direttrice dell’Antoniana, la dott.ssa Lucia Annicelli.

Ingresso libero su prenotazione via mail a biblioischia@libero.it o telefonando al 0813333255.

L’autore

Lorenzo di Las Plassas è un giornalista di Rai News 24. Durante il soggiorno newyorkese è stato, per un periodo, assistente di Oriana Fallaci. Questo è il suo primo romanzo