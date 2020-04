Lasagnette primavera

Daniela Scotti | Mentre ancora siamo prudentemente in casa fuori la primavera è nel pieno del suo splendore, avete notato come i profumi ed i colori di questa fantastica stagione sono più belli e splendenti del solito? La natura si è riappropriata della Terra e noi cogliamone i frutti migliori. Seguendo la stagionalità non potevo non proporvi due ricettine fantastiche da realizzare con zucchine e carciofi. Oggi realizzeremo delle buonissime lasagnette preparando insieme anche la pasta fresca in modo molto originale, di tempo a disposizione ne abbiamo tanto ed anche la pazienza non possiamo non averne in quantità e quindi pronti per la ricettina con i carciofi? Poi la prossima sarà con le zucchine.

INGREDIENTI E PROCEDIMENTO:

PER LA PASTA FRESCA :

100 gr Farina 00, 50 gr Semola rimacinata a pietra, 2 uova, 1 cucchiaino di Curcuma in polvere, un paio di fettine di Speck tostato e tritato finemente.

Impastare bene tutti gli ingredienti formando un panetto liscio e compatto e far riposare per almeno un’ora coperto.

Per il Ripieno ai carciofi:

3 carciofi , 500 ml di besciamella fatta in casa ben soda, 100 gr Stracchino fresco, grana grattugiato q.b., uno spicchio di aglio, olio evo, olive nere snocciolate, capperi, prezzemolo , 1 bicchiere di vino bianco, sale e acqua q.b.

Pulire bene i carciofi, tagliarli a spicchi e metterli a bagno in acqua e limone per almeno un’ora.

In un padellino far soffriggere lo spicchio di aglio e poi aggiungere i carciofi tagliate a spicchi, le olive nere tagliate a metà, i capperi e far rosolare, sfumare con vino bianco e poi aggiustare di sale e aggiungere il prezzemolo tritato finemente. Aggiungere un po’ d’acqua e portare a cottura i carciofi coperti a fiamma dolce.

Preparare la besciamella e ancora calda stemperare all’interno lo stracchino mescolando bene.

Stendere la pasta fresca all’uovo in sfoglie sottili a mano con mattarello o con tirapasta. Tagliare a rettangoli e lessare in abbondante acqua salata. Asciugare bene su un canavaccio pulito e poi passare alla stratificazione in tegliette.

Mettere sul fondo della teglia un po’ di besciamella allo stracchino poi una sfoglia di pasta e riempirla con altra besciamella, i carciofi e tanto grana grattugiato, procedere con il secondo strato di pasta e ripieno e procedere così per almeno tre volte. Terminare con la sfoglia spalmata di besciamella e grana che formerà una bella crosticina.

Forno preriscaldato a 180 ° per circa 20/25 minuti fino a doratura.

E Buon Appetito!

I Segreti di Daniela: