L’arte in tempi di covid l’intervista al Professor Enzo Ruju: Io Artigiano della cultura

Anna Lamonaca | In tempi di covid anche l’arte subisce diverse ripercussioni, per capire meglio questa situazione in campo artistico abbiamo intervistato Il Prof. Enzo Ruju Docente di disegno e storia dell’arte e materie affini, critico d’arte, artista napoletano, lavora a Napoli dal 1976 a oggi con personali a Napoli-Salerno-Roma. Il maestro ha partecipato a rassegne d’arte in Francia -Germania-Patrasso (Grecia), alla Biennale di Londra nel 2002 è stato invitato dal Presidente David Medalla. Dal 1999 ha curato rassegne e la famosa estemporanea in crociera con la M.S.C. in collaborazione con l’agenzia di viaggi Scoop Travel diretta da Francesco Spinosa Patron della crociera della canzone napoletana-Arte e spettacolo internazionale. Hanno scritto di lui Fulvio Tessitore, Marcello d’Orta,Ela Caroli, Michele Prisco. Il maestro dipinge quadri, abiti ed ha curato la Body art ( il corpo dipinto) in vari eventi. Egli è attualmente in pensione e collabora con Massimo Abbate per il Festival della canzone napoletana per quanto riguarda il settore Arte e spettacolo.

Lei si definisce”Artigiano della cultura” e sicuramente è un modo giusto per identificarsi, visto che cultura ed arte sono collegate da una corrispondenza biunivoca, essere un artigiano in questo senso, cosa le porta di conseguenza?

Definirsi “Artigiano della cultura” nel percorso delle arti visive, significa adoperarsi, sia nello studio che osservare gli eventi per comprendere l’evoluzione di vari linguaggi artistici e la diversità della comunicazione. “L’artigiano” definizione in tecnica e applicazione della stessa nel manufatto.

Se è vero che l’arte è vita che da sempre fa parte di noi e che le prime cose che abbiamo ereditato sono stati i graffiti, è anche vero che la parola arte oggi raccoglie tante forme diverse, qual è il significato di “Arte” per lei? Essere oggi artista, definizione generica, implica studio (sperimentazione) ricerca, il creativo, manualità, contemporaneo e profeta dell’umanesimo.

Suo padre e suo zio sono stati i suoi primi mentori e forse proprio con suo zio Ciro, lei si è appassionato all’arte è vero? Certo mio padre Nino artista internazionale e Ciro il fratello, critico d’arte, mi hanno dato la possibilità di scoprire un mondo culturale, non facile, nella crescita di artista e critico d’arte.

Attualmente fa parte del comitato culturale per la promozione Pro Biennale d’arte a Napoli, vuole parlarci di questo suo incarico? Ho formato un comitato Pro Biennale, nella speranza di creare la Biennale d’arte a Napoli. Tra l’altro Napoli capoluogo del Sud manca di un Expo, Fiera dell’arte. Quale migliore occasione per gli artisti, il turismo, la cittadinanza e mass- media che la nascita di una Biennale d’arte?

Ad oggi l’arte per il periodo che abbiamo vissuto , le mostre e i musei sono stati chiusi, quanto è importante il web per diffondere la cultura? Attualmente in covid tutte le forme culturali sono ferme e siamo in attesa per miglior condizioni per procedere e valutare eventi nel rispetto delle norme governative. Siamo in totale emergenza e convivenza con la pandemia, per cui la bellezza in covid ha comunque la sua vetrina nel valore relativo del pluralismo dialettico. Il nostro dovere attraverso i nuovi mezzi di comunicazione forniti dal web è quello di salvare la bellezza o meglio “l’idea di bellezza” espressione citata dall’illustre storico Giulio Carlo Argan. Nulla è approssimativo e invito gli artisti in genere alla sperimentazione (studio, ricerca, creativo).

E’ difficile avvicinare i giovani all’arte? Sono stato Docente di Disegno, storia dell’arte e materie affini legate alle arti visive ed attualmente critico d’arte, dipingo quadri e abiti. Da docente, oggi in pensione, continuo la mia docenza per le nuove generazioni nel rapporto scuola-didattica-metodologia e affermo che non è difficile avvicinare i giovani all’arte con visita ai musei per la formazione nell’educare le generazioni al bello e codificare storia e contemporaneo dai progenitori ad oggi.

A quale delle sue iniziative si sente più legato? Civiltà in cammino per il benessere del progresso ed evoluzione dell’umanesimo in un prossimo neo-rinascimento.