L’arroganza Evi e la scusa dell’ente idrico. Ghirelli striglia i Sindaci (che lo ignorano)

Da alcuni giorni il liquidatore dell’Evi, Pierluca Ghirelli, sta tirando per la giacchetta i primi cittadini della nostra isola. La carne sotto e i maccheroni sopra. Un perverso gioco politico che non porta da nessuna parte se non da una finta indisposizione dei raccomandati assunti tra Evi e CISI contro i primi cittadini.

Una sorta di Bounty dell’acqua, minacciato tra le parole del liquidatore riprese, puntualmente, da giornale amico. Ma cosa c’è di nuovo? Niente. Le note di questi giorni fanno eco a quelle di gennaio 2019 quando, con una massiccia campagna stampa riuscimmo a bloccare la manovra privatizzazione e i sindaci, come oggi, fecero muro contro strategie di piccoli soldatini senza ruolo nella gestione delle politiche isolane.

Era il 18 gennaio quando lo stesso giornale amico di Ghirelli titolava: “L’Evi rivede la luce, ecco l’assemblea per uscire dalla liquidazione” e, il giorno dopo, “Salta l’assemblea del Cisi, vogliono scippare l’acqua agli ischitani?” con l’accusa diretta ai sindaci che avevano fatto saltare l’assemblea con cui Ghirelli si dava anche una carica e avevano chiesto all’prof. Ferrara un parere contro l’azione dell’EVI.

Dopo quasi un anno, però, il buon Ghirelli torna alla carica con lo stesso schema e, anzi, scrive parole dure contro i primi cittadini.

«ad oggi – scrive Ghirelli – il percorso di revoca è fermo, né è stata fatta chiarezza in relazione all’assunzione di decisioni improrogabili già segnalate con missiva» e ancora «ne derivano conseguenze negative in ordine alla gestione del servizio, alla pianificazione degli interventi ed all’impossibilità futura di conservare la qualifica di soggetto gestore» per chiudere con «Il perdurare dell’attuale fase di incertezza mette in serio pericolo la prosecuzione del percorso di risanamento finanziario, oltre a rimettere in campo la responsabilità degli enti per la massa debitoria ripianata con Cassa Depositi e Prestiti, oggi a carico del Cisi, che vi fa fronte con le rimesse annuali dell’EVI»

Ma perché i sindaci non hanno ancora seguito la strada segnata da Ghirelli? Facile: non credono alle deduzioni a cui è arrivato il liquidatore. Non credono ai numeri e, soprattutto, dopo il parere contrario dei revisori dei conti del CISI dovrebbe essere in arrivo anche un nuovo parere dei revisori dei conti dell’EVI che potrebbe mostrare un’altra verità.

Una verità ben diversa da quella sbandierata da Ghirelli e che spingerebbe i primi cittadini a percorrere strade ben diverse.

Però dobbiamo stare attenti e dobbiamo anche capire la politicizzazione di Ghirelli. Il liquidatore, uscito dalla grazie ischitane dopo il caso Luca Spignese, oggi è tenuto in Evi per volontà di Francesco Del Deo (i due sono legati anche il ruolo di Ghirelli all’interno del porto di Forio) ed è mal visto dagli altri primi cittadini. Una sorta di limbo poco qualificante che non fa altro che caratterizzare la gestione dell’Evi. Da sempre molto discutibile.

Ma la punta più alta di questa paradossale vicenda tutta ischitana è che il sottoposto prova a tirare le orecchie ai sovrapposti. Non si è mai visto un dipendente che fa la voce grossa con i suoi datori di lavoro. Non si è mai visto e, in verità, ci saremmo attesi una presa di posizione ufficiale da parte di qualche fascia tricolore.

La cosa che fa più ridere, in qualche modo, è la minaccia di perdere il servizio idrico gestito dall’azienda locale. Ma siamo sicuri che tutto questo sia un vero male? E siamo sicuri che è questo scenario sia vero e sia davvero catastrofico? Beh, diciamocelo, che si ripulisca un po’ l’aria non sarebbe un male. Finirebbe una certa gestione clientelare. Finirebbe un affluente del fiume casta sull’isola e, forse, si avrebbe un servizio meno costoso e più adatto alle vere esigenze del territorio.

Nel frattempo, giusto per chiarire bene, cari Sindaci, ci fate sapere come mai, come EVI, paghiamo il fitto di 700 euro al mese a tal Pietro Giangrande per un anno e con uno sfratto coattivo già programmato diversi mesi fa ai danni da parte della Regione Campania?