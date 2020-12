L’Arma in lutto: se ne va Alberto Bazzurri. Era stato Ad Ischia e Procida

Profondo cordoglio nell’Arma dei Carabinieri per la scomparsa del tenente Alberto Bazzurri, avvenuta nella notte fra martedì e mercoledì a causa di un infarto che lo ha colpito nel sonno: aveva soltanto 58 anni. Nato a Somain (Francia), ha vissuto fino all’adolescenza in Lussemburgo prima di giungere in Italia, nella ‘sua’ Gubbio. Numerosi gli incarichi nella sua lunga carriera: partito dalla stazione carabinieri di Roma San Pietro, è stato poi destinato al Nucleo operativo della Compagnia di Roma San Pietro, alla Sezione carabinieri anticrimine di Roma, alla Stazione di Barano d’Ischia, alla aliquota radiomobile e poi all’aliquota operativa della Compagnia di Ischia nonché alla stazione di Procida, dapprima quale sottordine e infine come comandante. In Umbria ha lasciato un profondo segno, alla guida del comando stazione carabinieri di Papigno, dal 1999 e per quasi dieci anni, e poi al vertice del Norm della Compagnia carabinieri di Foligno, conseguendo anche qui brillanti risultati. Nel corso del tempo Alberto Bazzurri, uomo di grande cultura e sensibilità, si è fatto apprezzare da colleghi e cittadini per il suo spirito sempre positivo, la correttezza, la classe che lo hanno contraddistinto nei rapporti interpersonali. Un tratto umano non comune che, accanto alle capacità professionali, era un po’ la sua cifra. Lascia la moglie e due figli gemelli, anche loro – come il padre – nell’Arma ed a cui in queste ore stanno giungendo tante espressioni di cordoglio e vicinanza per una perdita improvvisa e che ha colpito davvero tanti.