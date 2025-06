L’appello dei dipendenti delle Terme Comunali: «Abbiamo bisogno di lavorare!»

La stagione estiva è ormai iniziata ma le Nuove Terme Comunali di Ischia restano chiuse e i lavoratori… in sospeso. Senza alcuna garanzia per il futuro e senza una occupazione per mantenere le loro famiglie.

Il caso che vede contrapposto il Comune di Ischia alla “Alga” di Antonio Fimiani “sulla pelle” dei dipendenti sta producendo conseguenze inaccettabili anche dal punto di vista dell’immagine turistica. Mentre Ente pubblico e privato “litigano” sulle somme da pagare e il nuovo contratto con il gestore non è stato formalizzato, i turisti che nel passato beneficiavano della struttura restano basiti nello scoprire che è chiusa.

Un “tira e molla” che va avanti da due anni, che non può essere giustificato e tantomeno compreso dai nostri ospiti. Sono intervenuti anche i tour operator, che inserivano le cure presso le Nuove Terme Comunali di Ischia nei loro pacchetti. Tutti hanno scritto a Il Dispari per segnalare una situazione che nessuno nel palazzo di Via Iasolino sembra sia interessato a risolvere. Evidentemente le famiglie in mezzo a una strada non sono nel cuore di chi coltiva ben altri interessi…

Ultimamente, addirittura, un turista di Bologna rimasto anche lui profondamente deluso e amareggiato, oltre che preoccupato per la sorte dei lavoratori, con una lettera aperta ha rivolto un appello al Vescovo Carlo Villano sperando in un suo intervento autorevole e risolutore.

SOLO PROMESSE

Adesso i dipendenti si sono nuovamente rivolti a Il Dispari, unico a «poter dare voce a tutti noi». L’accorato appello, non privo di toni duri più che giustificati nei confronti dei responsabili, ben sintetizza le colpe di chi sta arrecando un danno ai lavoratori e al turismo termale ischitano, che tanto si vorrebbe a parole riqualificare: «Siamo al mese di giugno. Le Terme Comunali di Ischia sono chiuse dal mese di dicembre. La realtà, oggi, è quella che vede ben 20 famiglie in mezzo ad una strada.

Molte sono state le promesse e le false motivazioni che ci hanno tenuto in bilico per tutto questo tempo. Vergogna! Abbiamo pagato e stiamo pagando lo scotto di un rapporto malato tra il Comune di Ischia proprietario delle Terme e un gestore che, pur avendo usufruito di entrate economiche non ha pagato le mensilità dovute. E noi, lavoratori da più di trent’ anni, che colpa abbiamo? Vergogna! In questo tempo c’è stato un susseguirsi di promesse: “stiamo lì lì per aprire; abbiate pazienza; state tranquilli; non fate rumore perché stiamo lavorando per voi. Le Terme Comunali di Ischia, bene unico dell’isola, apriranno!”.

Vergogna! Prendere per i fondelli delle persone che hanno dato tutto quello che potevano per un lavoro che ritenevano sacro è un delitto e voi, i “Capi” siete gli autori, quindi assassini!! Vergogna! Non illudetevi, tutti dovranno sapere, nessuno escluso, di cosa siete stati capaci. Un consiglio: chiudetevi e non uscite per strada e non crediate in nessunissimo modo, di essere uomini. Vergogna!!!

Il nostro è un grido di aiuto a chi potrebbe darci una mano. Abbiamo bisogno di lavorare. Non abbiamo di che vivere, si sta esaurendo anche la nostra dignità di persone. Agli stessi autori dell’omicidio chiediamo: se vi è rimasto un briciolo di coscienza, sistemateci dovunque voi volete. Non vogliamo un lauto pranzo, ci accontentiamo anche di uno spaghetto aglio e olio!!!».

In sostanza, nonostante i sacrifici profusi per anni nel portare avanti le terme, questi cittadini sono disposti anche ad essere occupati altrove e a ridimensionare le loro “pretese” pur di poter lavorare. Dalle stanze del “palazzo” arriverà finalmente una risposta concreta?