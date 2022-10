L’Aperitivo Letterario della Mondadori Point di Ischia

Odilia Telese | Venerdì 30 settembre la libreria Mondadori Point di Ischia ha dato il via al suo nuovo format: l’Aperitivo Letterario e ha deciso di farlo con la famosa fotografa Paola Ghirotti e il suo ultimo capolavoro Maroc.

Attraverso i suoi occhi abbiamo avuto l’onore di tuffarci in un viaggio tra Cina, Giappone e Marocco per poi tornare ad Ischia, isola fortunata ad essere amata non solo da noi ma anche dalla stessa Ghirotti che ci ha confidato di sentirla come casa sua. All’aperitivo letterario hanno preso parte la dott.ssa Lucia Annicelli, che con grande maestria e generosità ha mediato le “quattro chiacchiere con l’autrice” e il fotografo Enzo Rando che con le sue conoscenze ci ha permesso di entrare nel mondo della fotografia con un bagaglio più appropriato.

Un ringraziamento davvero speciale da parte della libreria all’autrice e fotografa Paola Ghirotti che con la sua profonda preparazione e la sua grande umiltà ha incantato tutti i presenti con i suoi racconti, attraverso le foto, dando una vera e propria lezione di vita.

La libreria è lieta di invitarvi al prossimo Aperitivo Letterario che si terrà Giovedì 6 Ottobre con l’autore Adriano Lubrano e il suo libro R.OB.E.R.T. (Riflessioni O.biettive E. Resilienza T.otale) per portare un arcobaleno tra le nuvole della vita.