L’anti caos. Contro l’imbarco selvaggio arriva l’ordinanza di De Luca

Ugo De Rosa | In questa complessa ed intricata fase “post lockdown” sono cambiati tutti i ritmi quotidiani di ognuno di noi e, ovviamente, anche le modalità di vacanza. Se prima i vacanzieri programmavano anche con le classiche “partenze intelligenti” gli spostamenti da e per le mete delle proprie vacanze, ora ci si sposta per pochi giorni e solo in alcuni giorni precisi della settimana.

Risultato? Beh, per le isole del golfo di Napoli basta guardare cosa accade nei weekend presso i maggiori porti: file lunghissime e attese sfiancanti per imbarcare; disagi a bordo dei mezzi.

Sì, perché da quando la Regione Campania ha consentito l’utilizzo di tutti i posti previsti dalla capienza di navi o aliscafi, sono iniziati i primi, grandi problemi di gestione delle distanze di sicurezza e dell’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Disagi che mettono a dura prova gli equipaggi e i viaggiatori e che hanno reso necessario l’intervento dell’Ammiraglio Vella in video conferenza con gli armatori, e della Regione Campania che sta emettendo un nuovo dispositivo per regolamentare il tutto.

Al centro della discussione vi è la necessità di garantire una forma incisiva di controllo e di intervento nel caso non vengano rispettate le norme nazionali del distanziamento sociale e dell’utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi.

Il Comandante, infatti, che è assimilabile a tutti gli effetti ad un Pubblico Ufficiale vigila e garantisce la sicurezza a bordo, ma la sua azione può non essere incisiva come quella di agenti preposti che intervengono ogni qualvolta vi sia bisogno. Di qui, quindi, il suggerimento della presenza a bordo dei mezzi che solcano i nostri mari, di personale della Guardia Costiera in divisa che possa sia intervenire rapidamente in caso di non ottemperanza agli obblighi di legge da parte dei viaggiatori, e sia fungere da deterrente per eventuali comportamenti non a norma.

E’ un momento decisamente difficile, con viaggiatori che si spostano prevalentemente il venerdì sera per poi rientrare alla domenica sera, causando ingolfamenti e assembramenti anche in banchina,luoghi dove vi è da tempo una carenza di strutture adatte all’accoglienza, soprattutto in questo delicato momento di crisi sanitaria.

Alla luce di ciò, quindi, il Governatore De Luca sta redigendo la nuova ordinanza, la n.61, che contiene, tra l’altro: l’obbligo di indossare la mascherina in tutte le aree terminal del trasporto pubblico (comprese banchine e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto e durante tutto il tragitto; l’obbligo per le società di tutti i mezzi di trasporto di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare ogni misura idonea ad evitare assembramenti a bordo, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. La stessa ordinanza rinvia alla data del 9 luglio 2020 ulteriori decisioni in ordine al carico di passeggeri consentito a bordo dei mezzi di trasporto su gomma e ferro, confermando quindi le attuali limitazioni in attesa della competenti determinazioni degli organi statali.

Inoltre con l’ordinanza regionale viene demandata ai Sindaci la adozione di idonee misure per assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi e specchi d’acqua non oggetto di concessione demaniale marittima, per la durata del periodo di emergenza, al fine di assicurare il rispetto del necessario distanziamento e i controlli degli eventuali sbarchi. E, infine, si richiamano le Autorità e gli enti competenti, alla vigilanza sulla osservanza delle norme statali che obbligano all’isolamento domiciliare quanti rientrino da Stati terzi e si dispone l’effettuazione di controlli (tamponi e/o test sierologici ) sui soggetti, italiani e stranieri, che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen.