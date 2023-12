L’annuncio. L’On. Giovanni Legnini isolano dell’anno 2023 de Il Dispari

Giovanni Legnini, nato 64 anni fa a Roccamontepiano in provincia di Chieti, è l’Ischitano dell’anno per il 2023.Legnini, già vice presidente del CSM e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri del governo Letta dal 2013 al 2014 e sottosegretario di Stato del Ministero dell’economia e delle finanze nel governo Renzi nel 2014 è arrivato sulla nostra isola per sostituire Schilardi nel ruolo di Commissario straordinario di Governo per gli interventi post sisma del 2017 ed è stato nominato Commissario Delegato all’emergenza post frana.

Ed è con questo incarico che Legnini ha assunto un ruolo centrale ad Ischia, come “settimo sindaco” come lo ha definiti qualcuno dei primi cittadini isolani: grazie alla sua esperienza, autorevolezza e risolutezza ha saputo mettere in moto la macchina della ricostruzione post calamità che, specie nel caso della frana, aveva urgenze indifferibili.Dopo il 26 novembre scorso Ischia si è svegliata ferita, confusa, in mezzo ad un guado pieno di fango ed incertezze dal quale ha contribuito in maniera determinante a tirarci progressivamente fuori grazie al grande lavoro portato avanti negli ultimi 12 mesi insieme al personale della sua struttura.Nel nostro annus horribilis Legnini ha saputo infondere fiducia e speranza negli ischitani verso le istituzioni, ha detto le parole giuste al momento giusto accorciando al minino le distanze con i cittadini senza comunque perdere un briciolo del suo prestigio e senza farsi tirare per la giacchetta da chicchessia.

Per rimettere Casamicciola al riparo dalla spada di Damocle del rischio idrogeologico e per neutralizzarlo nel resto dei comuni isolani serviranno anni di lavori, fondi ingentissimi ed una authority per la ricostruzione efficace, efficiente ed in grado di poter navigare nel mare monstrum della politica italiana in cui è sin troppo facile naufragare, specie infrangendosi contro lo spoil system ed i veti incrociati: per quanto sin qui dimostrato vorremmo che al timone ci restasse Giovanni Legnini.