L’anima del samurai in cucina: i coltelli giapponesi

I coltelli giapponesi non sono semplici utensili da taglio, ma veri e propri strumenti di precisione che ereditano la loro tecnica costruttiva e la loro filosofia dalle antiche Katana dei samurai. Simbolo di artigianato e rigore, hanno conquistato le cucine di chef professionisti e appassionati in tutto il mondo grazie alla loro affilatura eccezionale, al design specializzato e alla capacità di trasformare l’atto del taglio in un’esperienza di precisione quasi meditativa. Le loro qualità sono il risultato di secoli di perfezionamento nella metallurgia e nella forgiatura.

La qualità superiore: acciaio e durezza

Il cuore della superiorità dei coltelli giapponesi risiede nell’acciaio utilizzato e nella loro costruzione.

Acciai ad alto tenore di carbonio: A differenza di molti coltelli occidentali (che prediligono l’acciaio inossidabile), molti coltelli giapponesi tradizionali utilizzano acciai ad alto tenore di carbonio come Shirogami (White Steel) e Aogami (Blue Steel). Questi acciai, pur richiedendo maggiore cura (tendono ad ossidarsi), offrono una durezza superiore, rispetto ai coltelli occidentali. Durezza e affilatura: Una maggiore durezza permette alla lama di essere affilata a un angolo molto più acuto (spesso tra 10° e 15° per lato, contro i 20° e oltre dei coltelli occidentali) e di mantenere questo “filo di rasoio” per un tempo significativamente più lungo. Costruzione a strati (San-Mai e Damasco): Molti coltelli moderni adottano la tecnica del San-Mai (tre strati), dove un nucleo centrale di acciaio duro e affilato è rivestito da due strati di acciaio più morbido. Questo rivestimento protettivo conferisce maggiore tenacità alla lama, riducendo il rischio di rottura pur mantenendo l’eccezionale affilatura del nucleo. La famosa finitura Damasco è spesso il risultato di una stratificazione ancora più complessa.

Utilizzi e tipi principali di coltelli giapponesi

Ogni coltello giapponese è stato storicamente progettato per eccellere in un compito specifico, rendendo il cuoco giapponese un vero e proprio specialista del taglio.

Santoku (“Le Tre Virtù”): questo è il coltello multiuso per eccellenza, l’equivalente giapponese di un coltello da cuoco versatile. Ha una lama corta, alta e piatta con una punta smussata, ideale per il movimento di taglio “a spinta”. È ottimo per l’uso domestico e taglia con facilità carne, pesce e verdure (le “tre virtù”).

Gyuto ("Spada di Mucca"): corrisponde al classico coltello da chef occidentale. Ha una lama più lunga e una leggera curva sulla punta, che lo rende perfetto per un movimento oscillatorio. È ideale per affettare grandi quantità di carne e verdure con grande precisione.

Yanagiba ("Foglia di Salice"): caratterizzato da una lama molto lunga, sottile e quasi sempre a bisello singolo. È utilizzato per tirare la lama in un unico movimento lungo, rendendolo lo strumento indispensabile per affettare filetti di pesce crudo (sushi e sashimi) garantendo una superficie di taglio liscia e brillante.

Deba: dotato di una lama spessa, pesante e robusta con bisello singolo. La sua struttura è pensata per lavori di forza sul pesce, come squamare, eviscerare, tagliare teste e piccole lische, pur mantenendo un filo sottile per i tagli di precisione.

Nakiri: presenta una lama sottile e rettangolare, priva di punta, e quasi sempre a doppio bisello. Il suo design è ottimizzato per il taglio verticale e dritto, il che lo rende lo strumento perfetto per sminuzzare, tritare e tagliare a julienne le verdure con estrema precisione.

Petty: il corrispettivo giapponese del coltello spelucchino. Ha una lama corta e sottile ed è destinato ai piccoli compiti, come sbucciare, rifilare frutta e verdura, e ai lavori di precisione che richiedono una grande maneggevolezza.

Acquistare l’eccellenza: dove trovare strumenti di qualità

