Lampione della pubblica illuminazione abbattuto in piazza Marina. L’elemento al momento della caduta risultava ancora in corrente e pericoloso per la pubblica e privata incolumità.Necessario un immediato intervento . Stando a quanto ci e’ dato apprendere due ragazzi avrebbero buttato il palo a terra, notati dalle forze dell’ordine di pattuglia in zona sarebbero stati inseguiti per essere assicurati alla giustizia e rispondere dell’azione commessa . Un atto vandalico gratuito e pericoloso.