Lampada di sale: un’idea originale per i regali di natale

Ti sei mai chiesto come una lampada di sale potrebbe cambiare gli ambienti di casa tua? Non si tratta solo di luce ambientale, anche se, in inverno in particolare, fanno sembrare la tua dimora più calda e accogliente ed emanano un bagliore incredibilmente calmante.

Tuttavia, c’è anche un aspetto positivo per la salute, poiché i sali utilizzati per realizzare queste lampade hanno delle proprietà benefiche. Per esempio, aiutano a filtrare l’aria da polline, batteri, virus, peli di animali domestici, spore, muffe, rilasciano ioni positivi e molto altro e chi le usa parla di un reale cambiamento nell’aria di casa propria e di provare un certo benessere fisico, a loro dire, dovuto alla lampada.

A tutto ciò, aggiungi il fatto che, in questo periodo, le lampade di sale vanno molto di moda e, visto che ci avviciniamo al periodo natalizio, perché non valutare l’idea di acquistare una lampada di sale himalayano come regalo di Natale perfetto?

Benefici delle lampade di sale

Una lampada di sale non è solo un abbellimento per casa propria ma, grazie alle sue caratteristiche, apporta dei benefici in diversi ambiti:

Deterge l’aria e gli conferisce un odore fresco e neutro;

Aiuta a ridurre i sintomi di asma e allergie;

Contrasta la tosse;

Accresce i livelli di energia;

Neutralizza le radiazioni elettromagnetiche;

Aiuta a dormire meglio;

Migliora la concentrazione e l’umore;

Aiuta a prevenire l’insorgere di malanni stagionali;

Riduce l’elettricità statica nell’aria;

Può essere anche una fonte luminosa più economica in termini di consumi energetici.

Dove posizionare una lampada di sale

Le lampade di sale, oltre a portare diversi benefici, sono soprattutto un elegante elemento di arredo e di design. Sono composte da pezzi di sale himalayano e possono avere diverse colorazioni, che vanno dal bianco avorio al rosa quarzo e la luce interna tende ad amplificare l’effetto cromatico con tonalità ambrate.

Questo tende a rendere gli ambienti molto più caldi e accoglienti, facendo di queste lampade degli articoli perfetti per essere posizionati nelle stanze più prestigiose e personali della casa.

Una lampada di sale potrebbe ornare perfettamente spazi come capezzali, scrivanie per computer, studi privati, su un mobile TV, nelle stanze riservate ai fumatori, sono ottime durante pratiche di relax, come massaggi o meditazione, nella propria camera da letto o in quella dei bambini, in ambienti di disimpegno o corridoi, in salotti o camere da pranzo, perfino in bagno, se questo è in uno stile etnico o classico; insomma, sono l’arredo perfetto ovunque si voglia migliorare l’aspetto dell’ambiente, si voglia aggiungere un tocco di eleganza e si voglia migliorare la salubrità dell’aria.

Perché usare una lampada di sale

Le lampade di sale himalayano sono in grado di offrire molti vantaggi benefici per l’ambiente in cui si trova e per le persone che lo abitano. Non si tratta di alchimia o di una strana superstizione, ma di una vera e propria reazione chimica, che sfrutta le proprietà del particolare tipo di sale utilizzato per realizzarle.

La lampada interna non serve solo a illuminare, principalmente si occupa di riscaldare i cristalli di sale. Questo è un particolare sale che viene estratto, per l’appunto, in Himalaya, in Russia e in alcune zone dell’Europa centrale e, una volta riscaldato, rilascia nell’aria ioni negativi.

Gli ioni negativi da sempre vengono considerati come un elemento positivo e benefico per la salute della persona. Si possono trovare in tutto ciò che solitamente viene consigliato se si vuole adottare uno stile di vita sano o per combattere alcuni disturbi, come la sinusite o altri problemi che riguardano le vie respiratorie: l’aria di mare, di montagna, gli ambienti dove l’acqua scorre come fiumi, torrenti, ruscelli.

Ecco perché le lampade di sale sono ideali per essere posizionate vicino alle apparecchiature elettroniche, elementi intorno ai quali l’aria è, invece, povera di ioni negativi. Scarsa circolazione dell’aria, PC, monitor e smartphone, luci fluorescenti e al neon, tutto ciò è causa di un sistema che affatica e indebolisce l’organismo umano.

È stato ampiamente dimostrato che le lampade di sale emettono ioni negativi che si legano agli inquinanti atmosferici e li rimuovono dall’aria. Basti pensare ai purificatori d’aria ionici che sfruttano proprio lo stesso sistema per purificare.

Per cui, se vuoi donare un elemento che faccia arredamento, che sia caldo e anche utile per la salute della persona, oltre che un abbellimento per la sua casa, una lampada di sale è la scelta migliore per un regalo di Natale perfetto.