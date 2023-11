Lamonica intima lo sgombero all’ex custode de La Colombaia!

Il recupero e riqualificazione de La Colombaia da parte dell’Amministrazione comunale di Forio guidata da Stani Verde passa anche attraverso una ordinanza di sgombero al vecchio custode della struttura e alla sua famiglia. Che a sua volta a maggio scorso, qualche giorno dopo le elezioni, aveva “battuto cassa” esigendo il pagamento di spettanze anche queste risalenti nel tempo… Uno strascico di vecchie situazioni pendenti dai tempi della Fondazione all’epoca costituita per la gestione della struttura, le cui iniziative e sistemi di gestione non erano stati sempre “felici”…

Una vicenda piuttosto surreale, che viene ricostruita nella ordinanza oggi emessa dal responsabile del V Settore arch. Giampiero Lamonica che intima appunto di liberare l’immobile ubicato all’interno della struttura. Un immobile che rientra ovviamente tra i beni di proprietà del Comune, che aveva acquisito la villa con tutte le pertinenze.

Lamonica riferisce appunto che il custode (tale evidentemente ancora si ritiene), tramite il suo legale il 19 maggio scorso aveva invitato il Comune a «corrispondergli tutte le retribuzioni maturate e non corrisposte a far data dal mese di dicembre 2011, comprese le indennità per lavoro straordinario, riposi e festività non godute, oltre a risarcirgli i danni e a soddisfare ogni altro credito da lavoro maturato e non percetto, nessuno escluso, nonché a ricostruirgli la posizione previdenziale mediante versamento dei contributi dovuti o, in subordine, a provvedere al risarcimento del danno per omessa contribuzione previdenziale». Il responsabile del V Settore a questo punto ovviamente puntualizza «che il rapporto di lavoro è sorto e proseguito in base a contratti di lavoro intervenuti con la Fondazione, oggi estinta, “La Colombaia di Luchino Visconti”, e non con il Comune di Forio».

LE INIZIATIVE DEL COMUNE

Dopo la nota l’arch. Marco Raia, ancora responsabile del I Settore, aveva provveduto a contestare «integralmente tutto quanto richiesto, rappresentando che alcun legame e/o vincolo di qualsivoglia natura è giammai intercorso tra Comune di Forio e lo stesso e diffidandolo dall’intraprendere qualsivoglia azione nei confronti dell’Ente nonché dal perseguire con pretestuose richieste». A giugno lo stesso Raia aveva chiesto l’assistenza del Comando della Polizia Locale per un sopralluogo presso l’immobile de “La Colombaia” «al fine di accertare eventuale occupazione abusiva di locali comunali da persone non autorizzate». Il sopralluogo veniva effettuato solo il 25 agosto e i vigili urbani relazionavano di aver accertato nell’immobile la presenza dell’ex custode e della famiglia.

Agli inizi di ottobre è stato dunque avviato il procedimento per l’adozione del «motivato provvedimento di sgombero», notificato all’interessato, che a sua volta ha presentato «sia memoria difensiva al procedimento di cui sopra sia richiesta di accesso civico generalizzato». Ma cosa era successo tra l’odierno occupante abusivo e la Fondazione? Quest’ultima, stando a quanto riportato da Lamonica, aveva ottenuto la conclusione del rapporto di lavoro e la risoluzione della controversia sulle pendenze. L’ordinanza infatti eccepisce che le memorie non possono essere accolte in quanto l’interessato «congiuntamente alla sua famiglia occupa di fatto e senza alcun valido titolo giuridico l’immobile di cui trattasi». Richiamando a questo punto il verbale di conciliazione sindacale del 0.08.2010 nel quale l’interessato dichiarava: «… rinuncia ad ogni azione e, comunque, ad ogni diritto connesso, direttamente od indirettamente, al rapporto di lavoro intercorso con la Fondazione “La Colombaia di L. Visconti”, per il periodo e per la qualifica indicati in premessa ed ad ogni pretesa economica derivante da tale rapporto di lavoro, nessuna esclusa e/o eccettuata, rinunziando, in particolare, ad ogni, pur se eventuale, diritto riconducibile ad ipotetiche differenze retribuite, indennità aggiuntive e/o accessorie, ferie, festività, ratei mensilità aggiuntivi, T.F.R., ed ad ogni altra ipotetica indennità anche risarcitoria, riconoscendo di occupare illegittimamente e senza alcun “titolo” la porzione della Villa “La Colombaia”. Riconosce inoltre, che le attività di ritiro della corrispondenza e di pulizia del parco, svolte successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, in modo occasionale e saltuario, sono state effettuate a titolo di mera cortesia, gratuitamente, in considerazione dell’assenza di personale della Villa “La Colombaia” e della presenza di esso per l’occupazione illegittima della porzione della Villa di cui innanzi, rinunciando nel contempo a qualsivoglia assunto diritto e/o pretesa connessa allo svolgimento di tali attività».

Già nel 2010, quindi, l’ex custode aveva rinunciato a ogni pretesa. Ma aveva continuato ad occupare l’immobile a suo tempo assegnatogli senza che alcuna iniziativa in tutti questi anni venisse intrapresa dal Comune… Nell’ordinanza Lamonica aggiunge un’ulteriore circostanza determinante, ovvero che il verbale «risulta inoltre confermato dalla successiva sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, del 2016 resa all’esito del giudizio tra lo stesso e la Fondazione “La colombaia di Luchino Visconti” con la quale sono state definite tutte le pendenze relative al pregresso rapporto lavorativo».

FINALITA’ PUBBLICA

Il responsabile del V Settore dunque ulteriormente motiva il provvedimento adottato, evidenziando «che occorre ricondurre l’immobile in oggetto alla finalità pubblica alla quale è stato destinato in quanto appartenente al patrimonio indisponibile del Comune unitamente alla struttura museale cui esso è funzionalmente e strutturalmente collegato, considerato, altresì che l’occupazione abusiva riduce la completa funzionalità e godibilità della maestosa residenza di Luchino Visconti». Aggiungendo «che la procedura di rilascio trattandosi di un provvedimento – a contenuto vincolato – di autotutela esecutiva che l’Amministrazione è tenuta ad adottare per rientrare nel possesso di un bene appartenente al patrimonio indisponibile, abusivamente detenuto da un soggetto privato».

Pertanto ordina il rilascio dell’immobile, intimando l’interessato e la famiglia, «occupanti di fatto senza valido e legittimo titolo l’immobile di cui sopra, di lasciare il medesimo libero da persone o cose, entro 20 gg dalla data di notifica della presente al fine di consentirne il pieno utilizzo da parte del Comune per le proprie finalità pubbliche». Avvertendo che «decorso inutilmente il termine assegnato si procederà alla esecuzione forzata con l’intervento della Forza Pubblica». Nel provvedimento si precisa anche che «qualsiasi bene mobile rinvenuto all’interno dell’immobile sarà custodito in un locale del Comune di Forio per un tempo massimo di trenta (30) giorni con spese a carico dell’interessato ed al termine del quale si procederà allo smaltimento degli stessi».

Lamonica dispone l’ordinanza venga eseguita dal Comando di Polizia Locale «con l’assistenza del Servizio Tecnico per le incombenze di natura tecnico-logistica». L’ennesima matassa ingarbugliata che Stani Verde si ritrova a dover sbrogliare. Peraltro l’ordinanza può essere impugnata dinanzi al Tar o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il che rischia di complicare ancor più il contenzioso. Una vertenza che sembrava risolta, alla luce del verbale del 2010 e della sentenza del giudice del lavoro del 2016, ma che si è improvvisamente riaperta dopo l’elezione della nuova Amministrazione comunale…