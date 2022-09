L’Amerigo Vespucci incontra Ischia. Giovedì 8 settembre alla Pagoda

L’Amerigo Vespucci ritorna a navigare nelle acque che circondano l’isola d’Ischia. Il veliero della Marina Militare, costruito nel 1931 come nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell’Accademia navale fu definita dagli americani nel 1962 “la più bella del mondo”.

Grazie alla Lega Navale nelle persone del presidente Franco Buono e Filippo D’Arrigo, con il coordinamento del dottor Antonio Ramaglia e grazie alla collaborazione dell’Associazione Pro Sant’Alessandro, l’Amerigo Vespucci ha accettato l’invito del Sindaco di Ischia Enzo Ferrandino e della sua Amministrazione a far visita nuovamente all’isola.

Questa volta non si tratterà di un semplice saluto ma di una vera e propria visita di cui sarà protagonista il Comandante del Vespucci Massimiliano Siragusa e una rappresentanza del suo equipaggio che è composto da 14 ufficiali, 72 sottufficiali e 190 sottocapi e comuni. Nei mesi estivi imbarca anche gli allievi del primo anno di corso dell’Accademia navale di Livorno, circa 140, per un totale di circa 470 persone. Giovedì 8 settembre, alle ore 15 circa, la nave più bella del mondo giungerà a Ischia e ormeggerà nei pressi dell’ingresso del porto di Ischia. Il Comandante Siragusa e la delegazione dell’equipaggio saranno accolti presso i giardinetti de La Pagoda, dove ci sarà il saluto ufficiale tra il sindaco Ferrandino e il Comandante del Vespucci con un intervento dell’avvocato Giovanni Di Meglio che farà un breve excursus storico sul porto di Ischia.

Successivamente è previsto il trasferimento della delegazione ad Ischia Ponte per una passeggiata nell’antico Borgo di Celsa che sarà accompagnato da una guida qualificata che ne sarà raccontare la storia, la tradizione e la cultura. Anche la nave si sposterà dalla zona porto al Castello Aragonese. In questo modo sarà possibile ammirare la nave da una distanza molto breve sia presenziando all’incontro presso i giardinetti de La Pagoda che da Ischia Ponte dove il Vespucci attenderà il ritorno a bordo del Comandante e della delegazione dell’equipaggio. Già nel luglio del 2020 l’Amerigo Vespucci seppe regalare emozioni e suggestioni con la navigazione da Forio a Ischia proseguendo poi per il canale di Procida. Giovedì si ripeterà questo momento con un omaggio prestigioso che la Marina Militare riserverà alla comunità ischitana.

Foto Francesco Di Meglio