L’America vista dai procidani: Biden o Trump?

Chi tra Donald Trump e Joe Biden sarà il 46° presidente degli Stati Uniti?

Il voto di oggi e domani coincide con un’emergenza globale inedita che marca i contorni di un Paese sempre più complesso e dalle contraddizioni a volte poco leggibili, in particolare per noi cittadini del Vecchio Continente. Così abbiamo chiesto ad alcuni osservatori “speciali” di restituirci la loro analisi di quello che sta accadendo per provare a comprendere ciò che è ma soprattutto ciò che sarà.

Gli osservatori speciali sono i procidani che vivono negli STATES. Abbiamo raggiunto via whastapp una famiglia che risiede li da generazioni all’indomani della guerra quando con i genitori partirono per gli Stati Uniti alla ricerca di lavoro che scarseggiava a Procida ma più in generale in Italia.

Maria oggi ha 75 anni ed è vedova. E’ nonna di 4 nipotini e si gode la sua America.

«Venimmo qui che ero piccola, poco più di un anno. Mi padre decise di seguire le orme del fratello Giovanni che qui arrivo molto prima. Questo mio zio amava spesso intrattenerci raccontando i disagi incontrati nel lungo viaggio transoceanico e i severi controlli, cui il governo americano sottoponeva gli emigranti. Noi ascoltavamo incantati i suoi racconti come se fossero le gesta del protagonista di un romanzo d’avventure. Egli diceva che i controlli per gli stranieri che viaggiavano in terza classe erano rigorosi tanto che taluni emigrati, che temevano di non essere ammessi in America, fecero uno sforzo in più per comprare il più costoso biglietto di seconda classe, che si aggirava sui quaranta dollari.

Molto scrupoloso era anche l’esame medico in seguito al quale, chi aveva deformità, veniva escluso dal flusso principale e sottoposto a un esame più approfondito per accertarne le condizioni di salute. Se vi erano condizioni particolari di infermità veniva trattenuto all’ospedale di Ellis Island per la “quarantena”, il periodo di isolamento delle persone sospette di portare i germi di malattie infettive contagiose, oppure reimbarcato.

Durante la sua vita, dopo, non fece mai un cenno all’accoglienza che i newyorchesi, gli americani, gli avevano riservato. Ma anche lui, come migliaia di italiani, probabilmente fu guardato con sospetto e intolleranza. Andò avanti. Non riuscì a tornare in Italia. Come non siamo riusciti noi.

Oggi votiamo a destra e votiamo Trump. Come maestro del fare i soldi, Trump è autorevole. Perché è uno degli uomini più ricchi d’America. Mentre altri, che hanno la pretesa di insegnarti ad arricchirti, sono poveri in canna. E se guadagnano, è solo grazie ai loro costosi seminari in cui spiegano come diventare milionari. Come spiegava lo stesso Donald nei suoi libri e nei suoi corsi, per scalare il successo non bisogna guardare in faccia a nessuno. E bisogna essere disposti a tutto. Perché il successo arride a chi è disposto a sgomitare, a pestare i piedi e a farsi crescere tanto pelo sullo stomaco.

Con questi principi, The Donald è arrivato al vertice. In campo professionale. E in campo politico. Né il mondo del business, né tantomeno quello della politica sono fatti per le mammolette. Ma per i pugili. E lui, tra tutti i pugili, è quello che si vanta di picchiare più duro. E che non disdegna di tirare colpi sotto la cintura, e calci nei testicoli.

FOCUS

L’Italia segua con attenzione le elezioni

“E’ giusto che gli italiani e gli europei seguano con interesse la contesa elettorale americana data l’influenza che le decisioni dei presidenti degli Stati Uniti hanno sulle nostre vite e sui nostri soldi ma la storia insegna che i mercati a lungo termine hanno avuto sempre e comunque un andamento rialzista indipendentemente dal partito vincente. In altri termini, l’osservazione degli ultimi decenni di relazione tra sviluppo del mercato azionario ed elezioni presidenziali mostra come il condizionamento sia limitato al breve termine mentre nel medio lungo periodo la borsa si apprezza a prescindere dall’inquilino della Casa Bianca. Il maggior elemento di incertezza è piuttosto un altro ed è legato alla pandemia che se dovesse continuare senza un vaccino potrebbe avere conseguenze drammatiche sulla intera economina mondiale” – è quanto ha dichiarato su European Affairs Magazine durante una puntata del programma ‘USA Election day‘ Paolo Zagami, esponenente della American Chamber of Commerce in Italy e professionista esperto di diritto ed economia statunitensi.

“Se vince Biden il piano dei democratici prevede un aumento delle imposte sulle famiglie ad alto reddito e delle imposte sulle imprese mentre se vince Trump probabilmente i repubblicani continueranno a tagliare le tasse ed aumentare la spesa. Nella piattaforma dei Democratici c’è un piano Buy American che si contrappone all”America First di Trump ed in ogni caso sarà probabilmente ancora più difficile per le imprese italiane fare entrare i propri prodotti negli Stati Uniti e per le persone entrare per lavorarci. Il nostro Studio Legale Internazionale lavora anche per le pratiche di immigrazione ma quelle riguardanti gli Stati Uniti ormai le cestiniamo subito quasi tutte perché il percorso per ottenere un visto è diventato molto tortuoso” ha continuato l’Avvocato Zagami.

“Direi di non dare troppa fiducia ai sondaggi considerato quanto successo quattro anni addietro. Ciò detto, ritengo che non cambierà molto nemmeno per quanto riguarda la politica estera specie riguardo alla nuova guerra fredda e quindi alla pressione sulla Cina che continuerà anche con una eventuale presidenza di Biden. Più in generale, a prescindere dalle opposte concezioni di Stato e quindi di iniziative economiche è da ritenere che chiunque vincerà rimarrà comunque intatta la leadership mondiale degli Stati Uniti quale nazione guida dal punto di vista economico, politico, finanziario e militare” – ha concluso Paolo Zagami