L’America apre le porte ai chip avanzati per G42… Gli Emirati Arabi Uniti emergono come il nuovo hub globale dell’intelligenza artificiale

Il gruppo emiratino G42 ha ricevuto il via libera dagli Stati Uniti per importare i chip AI più avanzati: una decisione che la Casa Bianca ha descritto come espressione di “profonda fiducia” tra i due Paesi, accelerando il passaggio dalla pianificazione all’attuazione concreta del più grande corridoio di calcolo AI tra Emirati e Stati Uniti.

L’approvazione consente a G42 di attivare il progetto “Stargate UAE” — un complesso di calcolo AI da 1 gigawatt che l’azienda sta costruendo per OpenAI in partnership con Oracle, Cisco, NVIDIA e SoftBank — e sostiene il più ampio campus AI USA-Emirati da 5 gigawatt, progettato per fornire calcolo e inferenza ad alte prestazioni e bassa latenza in tutta la regione.

Con questo traguardo, gli Emirati Arabi Uniti si posizionano come alternativa sicura e affidabile ai data center statunitensi e asiatici, consolidando il proprio status di nuovo centro globale dell’intelligenza artificiale che combina prestazioni eccezionali e fiducia geopolitica, inaugurando una fase completamente nuova nella corsa mondiale alla supremazia tecnologica.

Peng Xiao, CEO di G42, ha dichiarato: «Questo annuncio rappresenta un vero punto di svolta. Stiamo passando con decisione dalla pianificazione all’esecuzione, stabilendo un nuovo benchmark globale per il computing sicuro e ad alte prestazioni. Tutto ciò che costruiamo negli Emirati sarà replicato esattamente negli Stati Uniti, garantendo prestazioni e livelli di fiducia identici in ogni sito».

I chip opereranno nel quadro del Regulated Technology Environment (RTE) sviluppato da G42 e approvato dal Dipartimento del Commercio USA, rendendo gli Emirati l’unico Paese della regione ad applicare questo livello di conformità agli standard di controllo delle esportazioni statunitensi.

Da parte sua, Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente del Consiglio per l’Intelligenza Artificiale e la Tecnologia Avanzata degli Emirati, ha sottolineato: «Questa decisione riafferma la profondità del partenariato strategico tra le due nazioni. La tecnologia non è solo uno strumento di progresso; è una piattaforma per la stabilità economica, la sicurezza regionale e la cooperazione a lungo termine. Siamo orgogliosi che gli Emirati siano diventati il partner più fidato di Washington in questo ambito».

La decisione rafforza inoltre le partnership di G42 con Microsoft, AMD, Qualcomm, Cerebras e altri. Arriva dopo che l’azienda già gestisce tre dei supercomputer presenti nella Top500 mondiale e dopo il recente lancio di “Maximus-01” a New York, entrato direttamente al 20º posto globale.

Con questo passo di licenza, gli Emirati Arabi Uniti diventano ufficialmente il nodo AI più sicuro e performante al di fuori degli Stati Uniti, aprendo un nuovo capitolo nella corsa globale verso il computing sicuro su scala massiccia.

G42 è un gruppo tecnologico leader a livello mondiale focalizzato sulla costruzione e sullo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale per plasmare un futuro migliore. Fondato ad Abu Dhabi, opera in tutto il mondo, promuovendo l’AI come forza trasformativa per il bene pubblico in molteplici settori.