L’Amca boicotta Casamicciola! Legnini: “via alla contestazione per inadempienza”

Fuoco amico. Il dramma di Casamicciola parte da Casamicciola. E’ questa la triste verità che emerge dal confronto dei commissari Legnini e Calcaterra con i comitati dopo aver effettuato un sopralluogo sull’asse che collega Piazzale Ancora con Piazza Bagni. Le parole dei commissari, in pendant con quelle dei comitati, sono dure: si parta dall’indecoroso della Calcaterra all’omissivo del commissario Legnini.

Il sopralluogo effettuato a restituito una fotografia, triste e amare, di quello che è accaduto dopo il 26 novembre e fino ad oggi, 8 marzo.

Un dramma che trova origine dall’ostracismo interno di Casamicciola. Casamicciola contro Casamicciola. Stani D’Orta ha alzato il tono: “La sera prendono ordini da qualcuno?” gettando, così, un’ombra di boicottaggio interno alla pulizia delle aree urbanizzate di Casamicciola.

Il paese resta sporco, nonostante i solleciti e nonostante le note ufficiali. Le condizioni di Piazza Bagni, Via Monte della Misericordia e del Piazzale Ancora sono così “indecorose” che la reazione del Commissario Legnini è stata una sola “oggi partiamo con la contestazione per inadempienza e, fissato un termine per ottemperare fino a sette giorni, poi si procede con la revoca dell’incarico e l’affidamento ad un altro soggetto. La cosa che non riesco a digerire è il senso di sciatteria che emerge dall’agire di AMCA”.

Antonio Carotenuto, sul punto, ha evidenziato anche le responsabilità politiche che vengono fuori da questa assurda vicenda: “Ho paura che qualcuno voglia strumentalizzare questa tragedia in modo becero. E’ grave che si frenino le operazioni di pulizia per dimostrare una presunta inefficacia dovuta all’assenza di una classe politica”

L’aspetto grave della vicenda, ovviamente, non è tecnico è politico e sociale. E’ gravissimo pensare che la società dei Casamicciolesi sia artefice del peggiore boicottaggio post frana di Casamicciola.