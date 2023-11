L’Ambito 13 mi ha lasciata senza lavoro e senza casa popolare!

Ugo De Rosa | Caro direttore, le scrivo queste poche righe per rappresentarle gli ultimi eventi verificatisi a partire dal mese di maggio ad oggi.

Premetto di essere stata assunta a mezzo dell’Ambito 13 del Comune di Ischia a svolgere i lavori socialmente utili fino al 4.10.2023. Nel mentre nel sopradetto periodo molti dei miei colleghi sono stati prorogati e ad oggi lavorano per Ischia Servizi S.r.l., e secondo quanto mi è stato riferito dagli stessi, non hanno mai fatto alcuna domanda per la predetta società.

Orbene, mi domando come è possibile tutto questo?

L’Ambito 13 del Comune di Ischia, che dovrebbe tutelare le fasce più deboli della società, ossia gli anziani, i bambini e le madri in difficoltà, mi ha abbandonata a me stessa.

Ebbene caro direttore, io sono una ragazza madre che ha da sempre lavorato cercando con le sole proprie forze di poter crescere ed accudire il proprio figlio e ad oggi mi trovo abbandonata a me stessa, nonostante anche negli anni addietro abbia fatto richiesta per poter accedere alle case popolari senza quindi utilizzare gran parte del mio stipendio per pagare il fitto. Ma, caro direttore, ciò non è stato possibile e lo sa perché? Perché alcune persone hanno avuto la brillante idea di occupare gli immobili e ancora a tutt’oggi ci vivono indisturbate. Tutto questo è giusto?

Io non ho mai preteso nulla, ho sempre e solo chiesto aiuto per un’occupazione lavorativa che mi permettesse di vivere in modo dignitoso insieme a mio figlio, invece ad oggi mi trovo senza lavoro e senza possibilità alcuna in quanto tutte le opportunità mi sono state precluse.

Questo è quello che fa l’Ambito 13 del Comune d’Ischia.

Lettera firmata