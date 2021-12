L’amarezza dell’allenatore dell’Ischia. Iervolino: «Tre punti OK ma il finale è da cancellare»

Simone Vicidomini | L’Ischia vince per 4-2 al “Mazzella” contro il Napoli Nord nella prima giornata di ritorno. Gialloblù che dominano per l’intero arco della gara, poi due disattenzioni nei minuti finali consentono agli ospiti di accorciare le distanze e di evitare una sconfitta meno amara. Angelo Iervolino prima dell’analisi sulla partita lancia un messaggio: «Ci tenevo ad augurare, anche da parte della società a tutti i tifosi buone feste e un abbraccio forte e sincero al nostro giovane David Musella per la perdita della cara nonna. Ci stringiamo attorno a lui in questo momento».

Sulla partita, l’allenatore dice che «era importante vincere e di aver conquistato il terzo posto in classifica. Bisogna però “aggiustare” la parte finale della gara perché così non va bene. Se vogliamo pensare a qualcosa in grande, non possiamo permetterci questi tipi di errori e soprattutto di atteggiamento. Naturalmente questo vale per tutti, da chi parte dall’inizio a chi subentra a partita in corso».

L’Ischia all’inizio del nuovo anno si troverà a giocare un altro tour de force, con partite impegnative tra Puteolana e Frattese ma soprattutto si inizierà con l’impegno dell’andata della semifinale di Coppa Italia. «Ormai ci siamo abituati. In queste festività saremo sempre qui ad allenarci, ma bisognerà stare attenti e concentrati per questo altro tour de force di gennaio. E’ ovvio che siamo contenti di giocarci anche una semifinale di Coppa Italia e questo dà più sapore ai tanti sacrifici che si compiono – aggiunge Iervolino –. Posso assicurare che i ragazzi vanno a tremila, sono sempre qui al campo e cercano di curarsi anche le cose a livello personale, proprio per la maglia che indossano. Alla ripresa dovremo stringerci, però con chi era fuori per infortunio, potremo allargare il parco delle soluzioni».

CONTE IL REGALO – Col Natale alle porte, per mister Iervolino il regalo è stato anticipato con l’arrivo in maglia gialloblu di Nicola Conte. «Nelle conferenze passate mi avevate chiesto chi poteva essere il profilo inerente alla rosa per quanto riguarda il progetto isolano. Conte è un ragazzo che ha le prospettive per far parte della rosa dell’Ischia e soprattutto ha dieci anni avanti. La cosa importante è che lui avesse la motivazione per venire qui da noi, ed è importante che, come detto poc’anzi, allarghiamo la rosa numericamente».

Ci saranno ulteriori innesti? «Il mercato fino al 30 dicembre è aperto, vediamo cosa possiamo fare. La rosa è ben ampia anche quando ci alleniamo. Siamo contenti come diciamo da mesi, ad accogliere chi magari era fuori e potrà darci una grande mano».

Iervolino avrebbe mai scommesso ad inizio stagione di chiudere l’anno al terzo posto in classifica e di arrivare in semifinale di Coppa Italia? «Non credo, per come ci ha abituato questo campionato nel corso del tempo le cose cambiano anche per le altre società. Potevi essere più o più giù in classifica – spiega Iervolino – però è importante che noi ci siamo e questo è un sintomo di grande forza e coesione di un gruppo che vuole provare a fare grandi cose. Nel breve futuro e nel futuro più lontano».